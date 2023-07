Na tarde de sábado (15), autoridades policiais fizeram uma descoberta surpreendente ao desvendar uma pista de pouso clandestina em uma propriedade abandonada no Ramal do Procópio KM 113, localizada no município de Rio Preto da Eva.

Após receberem diversas denúncias sobre atividades suspeitas envolvendo pousos de aeronaves e indivíduos desconhecidos, as forças policiais dirigiram-se ao local em questão.

No momento da chegada, um grupo de três suspeitos foi avistado e, ao perceberem a aproximação dos policiais, empreenderam fuga para a densa mata circundante. Contudo, um dos suspeitos foi capturado e detido. Além disso, as seguintes evidências foram encontradas no local:

Uma aeronave monomotor, identificada como PT-JNP, de cor branca;

Um veículo Gol, de placas PHO2171 e cor branca;

Um gerador de energia;

Um compressor de ar;

Uma caixa de ferramentas de manutenção de aeronaves.

Diante desses fatos, um homem de 46 anos foi conduzido ao 36ºDIP para as devidas providências legais.

