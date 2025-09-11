A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Polícia desmantela rota de tráfico e apreende 1,4 tonelada de drogas no Amazonas

Ação conjunta com a Polícia Federal resulta em significativa apreensão na região de Santa Isabel do Rio Negro.

Por Marcia Jornalist

11/09/2025 às 07:26

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Em uma operação conjunta, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO-AM) da Polícia Federal (PF), apreenderam 1,4 tonelada de drogas, entre maconha e cocaína, em área fluvial próxima a Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus.

PUBLICIDADE

A ação, que durou cerca de seis dias em área de selva, identificou e monitorou uma rota de tráfico transnacional que utilizava o Rio Japurá com destino ao Rio Negro.

O governador Wilson Lima destacou que, desde 2019, as forças de segurança do Amazonas têm batido recordes de apreensão de entorpecentes e armas, graças aos investimentos em infraestrutura, viaturas, embarcações, lanchas blindadas, armamentos e melhores condições de trabalho para os policiais.

Durante a operação, os policiais localizaram duas embarcações que transportavam os entorpecentes. Ao perceberem a presença da equipe da COE, os suspeitos fugiram para a mata.

PUBLICIDADE

Foram encontrados 29 sacos contendo tabletes de maconha e cocaína, totalizando 1,4 toneladas, além de dois botes de alumínio e dois motores de popa. Estima-se que o prejuízo causado ao crime organizado seja de R$ 39 milhões.

O material apreendido foi encaminhado para a sede da FICCO-AM. O comandante da COE, major Ricardo Lemos, explicou que a ação foi resultado de informações de inteligência conjuntas que indicavam o transporte de drogas pelas fronteiras através dos rios.

LEIA MAIS: Saiba quem é a jovem que teve a cabeça esmagada por ônibus durante acidente na Zona Norte de Manaus

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel PM Klinger Paiva, informou que a corporação já apreendeu 20 toneladas de drogas desde o início de 2025, sendo que a COE foi responsável por mais de 12,5 toneladas desse total.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

STF decide nesta quinta se condena ou absolve Bolsonaro em caso de tentativa de golpe

O julgamento já conta com placar de 2 a 1 pela condenação

há 20 segundos

Brasil

Cármen Lúcia e Zanin são os próximos a votar no julgamento sobre suposta tentativa de golpe

A sessão desta quinta é extraordinária, ou seja, não estava prevista inicialmente na programação da Corte.

há 9 minutos

Brasil

Adolescente se pronuncia sobre vídeo de orgia em ônibus abandonado; veja o que ela disse

Caso viral em Cascavel (PR) gera investigação da Polícia Civil e debates sobre privacidade e consentimento.

há 29 minutos

Manaus

Dois homens irão a júri popular pela morte de jovem palestino na saída de casa noturna em Manaus

Os dois respondem por homicídio qualificado, consumado e tentado.

há 39 minutos

Amazonas

Influenciadora que matou personal trainer em acidente faz acordo com o MP-AM para cumprir penas alternativas

O órgão explicou que a medida se deu por meio de um Acordo de Não Persecução Penal.

há 55 minutos