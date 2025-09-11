Polícia desmantela rota de tráfico e apreende 1,4 tonelada de drogas no Amazonas

Notícias do Amazonas – Em uma operação conjunta, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO-AM) da Polícia Federal (PF), apreenderam 1,4 tonelada de drogas, entre maconha e cocaína, em área fluvial próxima a Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus.

PUBLICIDADE

A ação, que durou cerca de seis dias em área de selva, identificou e monitorou uma rota de tráfico transnacional que utilizava o Rio Japurá com destino ao Rio Negro.

O governador Wilson Lima destacou que, desde 2019, as forças de segurança do Amazonas têm batido recordes de apreensão de entorpecentes e armas, graças aos investimentos em infraestrutura, viaturas, embarcações, lanchas blindadas, armamentos e melhores condições de trabalho para os policiais.

Durante a operação, os policiais localizaram duas embarcações que transportavam os entorpecentes. Ao perceberem a presença da equipe da COE, os suspeitos fugiram para a mata.

PUBLICIDADE

Foram encontrados 29 sacos contendo tabletes de maconha e cocaína, totalizando 1,4 toneladas, além de dois botes de alumínio e dois motores de popa. Estima-se que o prejuízo causado ao crime organizado seja de R$ 39 milhões.

O material apreendido foi encaminhado para a sede da FICCO-AM. O comandante da COE, major Ricardo Lemos, explicou que a ação foi resultado de informações de inteligência conjuntas que indicavam o transporte de drogas pelas fronteiras através dos rios.

LEIA MAIS: Saiba quem é a jovem que teve a cabeça esmagada por ônibus durante acidente na Zona Norte de Manaus

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel PM Klinger Paiva, informou que a corporação já apreendeu 20 toneladas de drogas desde o início de 2025, sendo que a COE foi responsável por mais de 12,5 toneladas desse total.