Polícia Federal apreende 380 kg de skunk em bimotor no Amazonas

Notícias do Amazonas – A equipe da Polícia Federal no Amazonas realizou uma grande apreensão de aproximadamente 380 kg de entorpecentes em uma área de mata nas proximidades da cidade de Presidente Figueiredo.

A droga estava armazenada no interior de uma aeronave bimotor, que ingressou ilegalmente no espaço aéreo brasileiro, proveniente da Venezuela.

A operação começou quando a aeronave foi detectada e interceptada por caças da Força Aérea do Brasil (FAB). O piloto, ao não obedecer aos comandos dos militares, desceu de maneira não colaborativa, aproximando-se da copa das árvores, e acabou lançando a própria aeronave nas águas da represa de Balbina.

Após a descida da aeronave, uma equipe de policiais federais, que se deslocou para as Medidas de Controle de Solo (MCS), conseguiu localizar e apreender a substância ilícita.

O material foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Manaus, onde serão adotadas as medidas de Polícia Judiciária cabíveis.

Essa apreensão destaca a eficácia das operações de combate ao tráfico de drogas e a importância da colaboração entre as forças armadas e a Polícia Federal no enfrentamento do narcotráfico, especialmente em regiões de fronteira. As autoridades continuam a investigar a origem da droga e as redes envolvidas no tráfico internacional.