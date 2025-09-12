A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Polícia Federal apreende 380 kg de skunk em bimotor no Amazonas

Droga foi interceptada em aeronave vinda da Venezuela.

Por Marcia Jornalist

12/09/2025 às 13:19

Notícias do Amazonas – A equipe da Polícia Federal no Amazonas realizou uma grande apreensão de aproximadamente 380 kg de entorpecentes em uma área de mata nas proximidades da cidade de Presidente Figueiredo.

A droga estava armazenada no interior de uma aeronave bimotor, que ingressou ilegalmente no espaço aéreo brasileiro, proveniente da Venezuela.

A operação começou quando a aeronave foi detectada e interceptada por caças da Força Aérea do Brasil (FAB). O piloto, ao não obedecer aos comandos dos militares, desceu de maneira não colaborativa, aproximando-se da copa das árvores, e acabou lançando a própria aeronave nas águas da represa de Balbina.

Após a descida da aeronave, uma equipe de policiais federais, que se deslocou para as Medidas de Controle de Solo (MCS), conseguiu localizar e apreender a substância ilícita.

O material foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Manaus, onde serão adotadas as medidas de Polícia Judiciária cabíveis.

LEIA MAIS: Rodoviários retornam ao trabalho após acordo favorável em Manaus

Essa apreensão destaca a eficácia das operações de combate ao tráfico de drogas e a importância da colaboração entre as forças armadas e a Polícia Federal no enfrentamento do narcotráfico, especialmente em regiões de fronteira. As autoridades continuam a investigar a origem da droga e as redes envolvidas no tráfico internacional.

