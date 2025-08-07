A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia Federal desarticula esquema de empréstimos fraudulentos contra a Caixa em Manaus

Operação Expurgatio identificou quadrilha atuante desde 2016 no Amazonas; prejuízo ultrapassa R$ 941 mil.

Por Fernanda Pereira

07/08/2025 às 08:25

Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio para combater um esquema criminoso de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A ação ocorreu simultaneamente em Manaus (AM) e João Pessoa (PB), com o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares.

As investigações revelaram a atuação de uma organização criminosa especializada em estelionato bancário, responsável por abrir contas e contratar empréstimos em nome de terceiros — inclusive servidores públicos — utilizando documentos falsificados. Os valores obtidos eram, em seguida, movimentados por meio de transferências para beneficiar os verdadeiros articuladores da fraude.

A PF identificou dois núcleos operacionais distintos. O primeiro, com forte atuação no Amazonas, coordenava ações em diferentes municípios, selecionando perfis de vítimas, articulando a ida dos criminosos às agências e intermediando os valores, que eram repassados a um dos integrantes após desconto de 10% referente à fraude.

Já o segundo núcleo operava no Amazonas, mas direcionava os recursos obtidos ilicitamente a uma pessoa física na Paraíba. A investigação aponta que muitos dos fraudadores moravam próximos uns dos outros, o que indica associação entre os envolvidos.

Mesmo com passagens anteriores pela Justiça Federal e Estadual, parte dos investigados reincidiu nos crimes. Estima-se que o prejuízo causado pelas fraudes ultrapasse R$ 941 mil.

A PF segue com as apurações para identificar outros possíveis integrantes do esquema e rastrear o destino dos valores desviados.

