Polícia Federal incinera 240 quilos de drogas apreendidas em operações na tríplice fronteira

Notícias do Amazonas – A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (29), a destruição de 240 quilos de drogas, entre pasta base e cocaína, em mais uma ação de combate ao narcotráfico no Amazonas. As substâncias haviam sido apreendidas em diferentes operações na região do Alto Solimões, área estratégica por estar localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

De acordo com a corporação, o material incinerado foi resultado do trabalho conjunto entre a PF e outros órgãos de segurança pública que atuam no controle das rotas de entrada de entorpecentes no território nacional. Essa cooperação, segundo a instituição, tem sido fundamental para reduzir a capacidade de atuação das organizações criminosas que utilizam a região como corredor para o tráfico internacional de drogas.

A incineração ocorreu em um local autorizado previamente pela Justiça e seguiu protocolos de segurança rígidos, incluindo medidas ambientais para garantir que o processo de queima fosse realizado de forma controlada e sem riscos à população. Técnicos especializados acompanharam toda a ação para assegurar a neutralização completa do material ilícito.

A Polícia Federal destacou que a medida representa não apenas a eliminação física da droga apreendida, mas também um golpe significativo contra a logística dos grupos criminosos que atuam na Amazônia. “Cada apreensão e cada incineração são passos importantes para enfraquecer a estrutura do tráfico e proteger a sociedade dos impactos desse tipo de crime”, informou a instituição em nota oficial.