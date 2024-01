Polícia investiga causas do incêndio que destruiu 30 casas em Manaus

A polícia averigua se um delito poderia ter causado um incêndio que atingiu aproximadamente 30 residências de madeira, durante a tarde deste sábado (20), na comunidade Bairro do Céu, na zona Sul de Manaus. Uma operação de auxílio humanitário do governo do Amazonas já prestou socorro a pelo menos 110 famílias residentes no local.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), um homem de 52 anos foi encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento do bairro São Raimundo e, após receber cuidados médicos, permaneceu em observação e foi liberado.

O local afetado pelo incêndio é de difícil alcance. A corporação também comunicou que 12 viaturas com 42 bombeiros foram direcionadas para atender à ocorrência no dia de ontem.

Frente ao sucedido, a Polícia afirmou que solicitou a perícia do Instituto de Criminalística (IC), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), para determinar se o incêndio foi fortuito ou criminoso. As apurações serão conduzidas pelo 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O Governo do Amazonas organizou uma operação de auxílio humanitário para os afetados no centro de Manaus, onde já foram assistidas pelo menos 110 famílias, cada uma composta por cerca de 4 pessoas. A força-tarefa reúne órgãos estaduais como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Segundo o secretário da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo, o propósito da Operação Bairro do Céu, que conta também com o respaldo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), é oferecer apoio às famílias desalojadas, providenciar abrigo e documentação para quem perdeu todos os pertences, além de fornecer alimentos, água e itens de higiene.

A secretária da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa, assegurou que aqueles sem residência de parentes para recorrer serão encaminhados para abrigos.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida está acolhendo famílias em uma quadra e oferecendo assistência às vítimas. A agremiação também está mobilizando esforços para arrecadar roupas, calçados e alimentos para os afetados.

Redação AM POST