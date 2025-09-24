A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Polícia investiga se bote incendiado tem ligação com acidente fatal no Rio Negro

O piloto da moto aquática, o empresário Robson Tiradentes, conhecido no setor de eventos, também sofreu ferimentos.

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 16:40

Notícias do Amazonas  – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga se um bote encontrado incendiado às margens do Rio Negro tem relação com o acidente entre uma moto aquática e uma lancha que deixou três mortos no último sábado (20), na região do Acajatuba, em Iranduba, interior do estado.

As vítimas foram identificadas como Marcileia Silva Lima, 37 anos, seu filho Jhon, de apenas 5 meses, e Pedro Batista, 42 anos, dono e piloto da lancha. O único sobrevivente da embarcação foi Geovane Gonzaga, 30 anos, marido de Marcileia, que ficou ferido, recebeu atendimento em Manacapuru e já teve alta.

O piloto da moto aquática, o empresário Robson Tiradentes, conhecido no setor de eventos, também sofreu ferimentos, incluindo corte no rosto e fraturas nos dentes. Ele foi levado a Manaus, passou por cirurgia e segue em recuperação.

O bote incendiado

No domingo (21), durante as buscas pelos desaparecidos, moradores encontraram um bote à deriva, que foi levado para a margem junto da moto aquática e da lancha envolvidos na colisão. Porém, horas depois, a embarcação desapareceu. Na manhã de terça-feira (23), ribeirinhos localizaram o mesmo bote incendiado próximo ao local onde os corpos haviam sido encontrados.

A Delegacia de Manacapuru já realizou perícia nas embarcações e apura se o bote queimado tem ligação direta com o acidente. Caso a conexão seja confirmada, a polícia investigará quem provocou o incêndio e os motivos.

Investigações e perícia

O sobrevivente Geovane Gonzaga já foi ouvido, enquanto Robson Tiradentes deve prestar depoimento assim que tiver condições clínicas adequadas. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontrou os corpos das vítimas no domingo e os encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas do acidente.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias e não descarta a hipótese de que o bote possa ter sido utilizado no momento da colisão, já que há relatos de que ele estaria sem iluminação e teria fugido da área logo após o choque.

