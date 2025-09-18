A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia Militar apreende armas caseiras, munições e drogas em Boca do Acre

Operação da 5ª CIPM resultou na apreensão de armamento e entorpecentes abandonados por suspeito durante fuga em área de mata

Por michael

18/09/2025 às 13:53 - Atualizado em 18/09/2025 às 13:54

Polícia Militar apreende armas em Boca do Acre

Polícia Militar apreende armas caseiras, munições e drogas em Boca do Acre – Foto: Polícia Militar do Amazonas

Notícias do Amazonas – Na madrugada desta quinta-feira (18), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), realizou uma apreensão significativa de armas e drogas no município de Boca do Acre, localizado a 1.028 quilômetros de Manaus. A ação aconteceu por volta da 1h, durante patrulhamento na região da Praia do Gado, área conhecida pelo movimento de ilícitos.

Suspeito foge e abandona material durante patrulhamento

De acordo com informações da PM, os agentes avistaram um homem em atitude suspeita nas proximidades do Morro da Macaca. Ao notar a presença dos policiais, o suspeito fugiu em direção à mata, deixando para trás um conjunto de objetos que levantaram suspeitas. O material abandonado foi recolhido e levado à delegacia do município.

Armas caseiras e drogas encontradas no local

Entre os itens apreendidos estavam três armas de fogo de fabricação artesanal — duas pistolas e uma escopeta calibre 22 —, além de 17 cartuchos calibre 20 intactos e duas munições de calibre 22. No mesmo local, os policiais localizaram nove porções de maconha, uma porção de oxi, uma de pasta base de cocaína e um rolo de papel filme, que seria utilizado no embalo dos entorpecentes. Todo o material foi encaminhado para a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

PM reforça importância de denúncias anônimas

A Polícia Militar do Amazonas reforçou o apelo para que a população colabore com as forças de segurança. Informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas pelo disque-denúncia 190, garantindo o sigilo da identidade do denunciante. A corporação destacou que a participação da comunidade é essencial para combater o tráfico de drogas e o uso de armas ilegais no interior do estado.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo on

