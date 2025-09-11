A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas apreende 1,4 tonelada de drogas em operação no Rio Negro

Ação conjunta com a Polícia Federal resultou em prejuízo estimado de R$ 39 milhões ao crime organizado.

Por michael

11/09/2025 às 14:44

apreensão de drogas Amazonas

Polícia Militar do Amazonas apreende 1,4 tonelada de drogas em operação no Rio Negro – Foto: PMAM

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), apreendeu 1,4 tonelada de drogas em ação integrada com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-AM) da Polícia Federal. A operação ocorreu em área fluvial próxima a Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus, e desarticulou uma rota de tráfico transnacional de entorpecentes.

Seis dias de operação na selva

A ação, que durou cerca de seis dias, contou com monitoramento de inteligência da PMAM e da Polícia Federal. As equipes localizaram duas embarcações que transportavam grandes quantidades de maconha e cocaína pelo Rio Japurá, com destino ao Rio Negro.

Ao avistarem a presença policial, os suspeitos abandonaram os barcos e fugiram para a mata. Foram apreendidos 29 sacos com tabletes de drogas, além de dois botes de alumínio e dois motores de popa. O material foi encaminhado à sede da FICCO-AM.

Prejuízo milionário ao crime organizado

O volume apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 39 milhões às organizações criminosas que atuam na região. O governador Wilson Lima destacou os investimentos em infraestrutura e equipamentos de segurança como fatores determinantes para o resultado.

“Desde 2019, nossas forças de segurança têm batido recordes em apreensões. Essa ação da COE é mais uma prova de que estamos combatendo o tráfico com firmeza”, afirmou Lima.

Resultados de 2025

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, somente em 2025 já foram apreendidas 20 toneladas de drogas no Amazonas, sendo 12,5 toneladas fruto de operações da COE.

O comandante da COE, major Ricardo Lemos, ressaltou que a droga vinha das fronteiras, pelo Rio Japurá, e foi interceptada com o uso de embarcações blindadas e ação de inteligência.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

