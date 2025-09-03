Polícia Militar do Amazonas apreende armas, munições e drogas em incursão no bairro Tarumã

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou uma operação que resultou na apreensão de armas, munições e drogas na noite de terça-feira (3), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A ação foi conduzida pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam).

Apreensão durante incursão policial

De acordo com o capitão PM Faustino, a operação ocorreu por volta das 18h15, na área conhecida como Rip Rap, próxima à rua Flor de Lótus. Os policiais avistaram um homem em atitude suspeita carregando uma mochila, mas ele conseguiu fugir ao perceber a aproximação da equipe.

Na mochila, os agentes encontraram três armas de fogo – um revólver calibre 38, uma pistola sem marca e outra pistola –, além de 33 munições de diversos calibres e dois tabletes de maconha do tipo skunk.

Material encaminhado e orientações à população

Todo o material apreendido foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os devidos procedimentos legais.

A PMAM reforçou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações sobre atividades suspeitas podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181 (disque denúncia) ou 190 (emergência).

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On