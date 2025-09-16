Polícia Militar do Amazonas apreende mais de 1,3 mil porções de drogas em quitinete na Chapada

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, na noite de segunda-feira (15), mais de 1,3 mil porções de drogas em uma quitinete no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. A ação foi conduzida pelo 1º Batalhão de Policiamento de Choque (1º BPChoq), após denúncia de moradores que perceberam um forte cheiro vindo do local.
Drogas apreendidas em quitinete no bairro Chapada
Durante a ação policial, foram encontradas 740 porções de maconha e 587 pinos de cocaína, totalizando 1.327 embalagens de entorpecentes prontas para a comercialização. O material foi recolhido e a ocorrência encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis.
Denúncia de moradores levou PMAM até o local
A operação só foi possível graças à colaboração da comunidade. Moradores acionaram a polícia após perceberem o forte odor vindo da quitinete. “A população é peça-chave no combate ao crime. Toda denúncia feita ajuda a polícia a agir com mais precisão e segurança”, destacou a corporação em nota oficial.
Polícia Militar reforça importância das denúncias
A PMAM reforçou que a população pode denunciar ações criminosas pelo disque 190, com garantia de sigilo da identidade do denunciante. O órgão lembra que a participação da sociedade é fundamental no enfrentamento ao tráfico de drogas em Manaus.