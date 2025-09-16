A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas apreende mais de 1,3 mil porções de drogas em quitinete na Chapada

Operação do 1º BPChoq localizou maconha e cocaína após denúncia de moradores sobre forte odor no imóvel em Manaus

Por michael

16/09/2025 às 13:48

Ver resumo
Polícia Militar do Amazonas apreende drogas

Polícia Militar do Amazonas apreende mais de 1,3 mil porções de drogas em quitinete na Chapada – Foto: PMAM

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, na noite de segunda-feira (15), mais de 1,3 mil porções de drogas em uma quitinete no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. A ação foi conduzida pelo 1º Batalhão de Policiamento de Choque (1º BPChoq), após denúncia de moradores que perceberam um forte cheiro vindo do local.

PUBLICIDADE

Drogas apreendidas em quitinete no bairro Chapada

Durante a ação policial, foram encontradas 740 porções de maconha e 587 pinos de cocaína, totalizando 1.327 embalagens de entorpecentes prontas para a comercialização. O material foi recolhido e a ocorrência encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis.

Denúncia de moradores levou PMAM até o local

A operação só foi possível graças à colaboração da comunidade. Moradores acionaram a polícia após perceberem o forte odor vindo da quitinete. “A população é peça-chave no combate ao crime. Toda denúncia feita ajuda a polícia a agir com mais precisão e segurança”, destacou a corporação em nota oficial.

PUBLICIDADE

Polícia Militar reforça importância das denúncias

A PMAM reforçou que a população pode denunciar ações criminosas pelo disque 190, com garantia de sigilo da identidade do denunciante. O órgão lembra que a participação da sociedade é fundamental no enfrentamento ao tráfico de drogas em Manaus.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Rondônia

Homem é preso por tráfico de drogas com drone usado para vigiar praça

Na casa dele, foram achados mais entorpecentes, materiais de preparo e um drone, segundo a polícia.

há 5 minutos

Amazonas

Prefeitura de Borba gasta R$ 4,5 milhões com a manutenção de poços artesianos

Contratos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

há 17 minutos

Manaus

Menino de 8 anos agredido por oficial de Justiça do TJAM pode ficar surdo em Manaus

A família, que clama por Justiça, realiza exames na criança para saber se ela perdeu ou não a audição.

há 32 minutos

Amazonas

A pedido de Plínio Valério, Senado aprova audiência pública sobre decreto de Lula que privatiza hidrovias da Amazônia

Plínio Valério tem criticado duramente o decreto. Para ele, a entrega das hidrovias amazônicas à iniciativa privada pode abrir espaço para o controle logístico.

há 59 minutos

Brasil

Hugo Motta confirma que urgência da anistia será votada nesta quarta (17/9)

Nos bastidores, integrantes do governo Lula (PT) intensificam articulações para tentar barrar a proposta no plenário.

há 1 hora