Polícia Militar do Amazonas captura dois foragidos da Justiça em Lábrea

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, na noite de quinta-feira (18), dois foragidos da Justiça no município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. As ações foram realizadas pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e contaram com apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

PUBLICIDADE

Condenado por estupro de vulnerável é capturado

O primeiro caso ocorreu por volta das 19h10, na rua José Lima, bairro Vila Vulcão, após denúncia recebida pela linha direta da corporação. No local, os policiais localizaram um homem de 71 anos, condenado a 22 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito possuía mandado de prisão em aberto e foi imediatamente detido.

Homem com documentos falsos é preso após denúncia

Mais tarde, por volta das 22h, uma nova denúncia levou a equipe policial até a rua 22 de Outubro, no Centro da cidade. Segundo informações, um homem de 64 anos estaria tentando agredir pessoas em via pública. Durante a abordagem, ele apresentou documento falso e admitiu que o verdadeiro estava em sua residência. Na busca realizada no imóvel, foram encontrados diversos documentos falsificados, R$ 275,85 em espécie e dois celulares.

PUBLICIDADE

Procedimentos legais e encaminhamento

Os dois suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os devidos procedimentos legais.

Colaboração da população

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias feitas pela comunidade e orienta que qualquer informação sobre atividades criminosas pode ser repassada pelo disque-denúncia 190. A identidade do denunciante é preservada.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On