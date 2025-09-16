A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas captura foragido da Justiça com drogas em Manaus

Homem foi preso no bairro Jorge Teixeira com entorpecentes, celulares, dinheiro e balanças de precisão; ele tinha mandado de prisão em aberto

Por michael

16/09/2025 às 13:56

Polícia Militar do Amazonas captura foragido da Justiça

Polícia Militar do Amazonas captura foragido da Justiça com drogas em Manaus – Foto: PMAM

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu um foragido da Justiça, de 40 anos, na noite de segunda-feira (15), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A prisão ocorreu durante patrulhamento após denúncia sobre a localização de um celular roubado.

Foragido foi localizado durante patrulhamento da Rocam

Por volta das 22h38, policiais que circulavam pela rua Ipê receberam a informação sobre o celular. Ao realizar diligências, a equipe abordou um homem em posse de uma bolsa contendo cinco porções de oxi, uma porção de maconha, três balanças de precisão, três aparelhos celulares e R$ 61 em espécie.

Polícia confirma mandado de prisão em aberto

Durante os procedimentos, os agentes constataram que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto, confirmando que se tratava de um foragido da Justiça. O homem foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com todo o material apreendido.

PMAM reforça importância das denúncias anônimas

A Polícia Militar do Amazonas destacou que a denúncia da população foi essencial para a prisão. A corporação reforçou o pedido para que moradores continuem informando ações criminosas por meio do disque 190, lembrando que a identidade do denunciante é preservada.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

