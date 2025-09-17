Polícia Militar do Amazonas prende dois homens por violência doméstica em Manaus e Tefé

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois homens por violência doméstica nesta terça-feira (16), em ocorrências distintas registradas na capital Manaus e no município de Tefé, a 523 quilômetros da capital. Os casos envolvem descumprimento de medida protetiva e ameaças a familiares.

Prisão em Tefé: descumprimento de medida protetiva

Em Tefé, por volta das 11h, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), durante fiscalização da Ronda Maria da Penha, foram até a residência de uma vítima localizada na rua Alexandre Rodrigues Alves, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

No local, constataram que o suspeito, de 29 anos, estava convivendo na casa sem autorização, desrespeitando a medida protetiva de urgência em vigor. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Caso em Manaus: ameaças à própria mãe

Já em Manaus, por volta das 13h, policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 22 anos acusado de ameaçar a própria mãe, de 49 anos, no bairro Nova Cidade, zona norte.

Durante a abordagem, o suspeito desacatou os policiais, resistiu à prisão e ainda tentou tomar a arma de um dos militares, mas foi rapidamente contido. De acordo com a equipe, ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes. O homem foi conduzido ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias podem salvar vidas

A PMAM reforça a importância das denúncias anônimas para combater a violência doméstica e orienta que qualquer cidadão que presencie ou saiba de situações do tipo entre em contato pelo disque-denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

