A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas prende dois homens por violência doméstica em Manaus e Tefé

Prisões ocorreram após descumprimento de medida protetiva e ameaças contra familiares

Por michael

17/09/2025 às 14:51

Ver resumo
violência doméstica

Polícia Militar do Amazonas prende dois homens por violência doméstica em Manaus e Tefé – Foto: PMAM

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois homens por violência doméstica nesta terça-feira (16), em ocorrências distintas registradas na capital Manaus e no município de Tefé, a 523 quilômetros da capital. Os casos envolvem descumprimento de medida protetiva e ameaças a familiares.

PUBLICIDADE

Prisão em Tefé: descumprimento de medida protetiva

Em Tefé, por volta das 11h, policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), durante fiscalização da Ronda Maria da Penha, foram até a residência de uma vítima localizada na rua Alexandre Rodrigues Alves, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

No local, constataram que o suspeito, de 29 anos, estava convivendo na casa sem autorização, desrespeitando a medida protetiva de urgência em vigor. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

PUBLICIDADE

Caso em Manaus: ameaças à própria mãe

Já em Manaus, por volta das 13h, policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 22 anos acusado de ameaçar a própria mãe, de 49 anos, no bairro Nova Cidade, zona norte.

Durante a abordagem, o suspeito desacatou os policiais, resistiu à prisão e ainda tentou tomar a arma de um dos militares, mas foi rapidamente contido. De acordo com a equipe, ele aparentava estar sob efeito de entorpecentes. O homem foi conduzido ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias podem salvar vidas

A PMAM reforça a importância das denúncias anônimas para combater a violência doméstica e orienta que qualquer cidadão que presencie ou saiba de situações do tipo entre em contato pelo disque-denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Ex-assessor de Moraes diz ter sido procurado pelos EUA e acusa ministro de adulterar documentos

A declaração foi feita durante oitiva na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

há 2 minutos

Amazonas

Em Lábrea, Polícia Militar do Amazonas captura foragido da Justiça

Homem de 29 anos foi detido após denúncia anônima no bairro da Fonte

há 15 minutos

Política

Câmara restabelece voto secreto em PEC da Blindagem após manobra do Centrão

O texto segue para o Senado.

há 20 minutos

Política

Vereador Prof. Samuel se irrita com interrupções durante sessão na CMM: “Cara fica cutucando”

Enquanto apresentava pontos da matéria, Prof. Samuel foi interrompido por outros vereadores.

há 22 minutos

Amazonas

Exportações de ouro para Alemanha foram destaque em agosto no Amazonas

Crescimento de 36% nas exportações impulsiona desempenho da balança comercial em 2025

há 41 minutos