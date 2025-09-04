A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas prende dois homens por violência doméstica em Manaus

Prisões ocorreram nas zonas sul da capital e fazem parte da Operação Shamar, que reforça o enfrentamento à violência contra a mulher

Por michael

04/09/2025 às 15:40 - Atualizado em 04/09/2025 às 15:41

violência doméstica em Manaus

Polícia Militar do Amazonas prende dois homens por violência doméstica em Manaus – Foto: Polícia Militar

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois homens em flagrante por violência doméstica nas zonas sul de Manaus entre quarta (3) e a madrugada de quinta-feira (4). As ações foram realizadas por equipes da 2ª e 3ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e integram a Operação Shamar, voltada ao combate à violência contra a mulher.

Operação Shamar e rede de proteção

A iniciativa é coordenada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e reúne esforços de órgãos estaduais, municipais e federais. No Amazonas, a PM atua de forma integrada com a rede de proteção, reafirmando o compromisso de enfrentar de forma ostensiva, preventiva e repressiva os casos de violência de gênero.

Primeiro caso: Educandos

Por volta das 19h30 de quarta-feira, a 2ª Cicom recebeu denúncia, via linha direta, sobre uma mulher vítima de agressão no bairro Educandos. Durante as diligências, a vítima relatou que o companheiro estava em um bar da rua São Vicente de Paula. O suspeito, que segundo a polícia estava sob efeito de entorpecentes, foi localizado e conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Segundo caso: Japiim

Na madrugada desta quinta-feira, por volta de 1h15, policiais da 3ª Cicom atenderam outra ocorrência, desta vez no bairro Japiim. A vítima contou que o companheiro apresentava comportamento agressivo e não permitia que ela e os filhos descansassem. O homem também foi detido e encaminhado à DECCM, junto com a vítima, para os devidos procedimentos legais.

Denúncias podem salvar vidas

A PM orienta a população a denunciar casos de violência contra a mulher pelo número 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo, garantindo segurança no processo de denúncia e ajudando no combate a esse tipo de crime.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

