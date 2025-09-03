Polícia Militar do Amazonas prende homem e apreende quatro pistolas durante operação na zona leste

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu um homem e apreendeu quatro pistolas e dezenas de munições, na terça-feira (02/09), durante uma operação da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na comunidade Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Denúncia levou à operação

Por volta das 16h, os policiais receberam informações pela linha direta da unidade sobre a chegada de um carregamento de armas na comunidade, em meio a uma disputa territorial entre facções criminosas. Segundo as denúncias, um homem estaria guardando o armamento em uma residência na rua Salva.

Suspeito tentou fugir, mas foi preso

De acordo com o comandante da 30ª Cicom, major PM Aldivan Rodrigues, a área já estava sob monitoramento da polícia. Ele explicou que as equipes acompanhavam os movimentos da nova facção no Val Paraíso e, diante da confirmação da chegada das armas, montaram uma operação para cercar o local.

“O indivíduo correu para dentro de uma casa, mas foi alcançado. No quarto dele, dentro de uma bolsa, encontramos quatro pistolas”, relatou o major.

Armas e munições apreendidas

No total, foram apreendidas duas pistolas calibre .40, duas pistolas calibre .380, além de 37 munições calibre .380 e 23 munições calibre .40. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Denúncia da população

A PMAM reforça que a colaboração da população é essencial no combate ao crime e orienta que qualquer atividade criminosa seja informada pelos números 181 ou 190, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On