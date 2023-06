Polícia Militar embarca com grande efetivo para reforçar segurança durante 56° Festival Folclórico de Parintins

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no início da manhã desta segunda-feira (26/06), embarcou 500 policiais militares com destino a Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), para atuar no reforço do policiamento do 56° Festival Folclórico do município, que acontece nos dias 30 de junho e 1° e 2 de julho. A solenidade de embarque contou com a presença dos comandantes das unidades policiais, no Porto de Manaus, zona sul da capital.

Além do efetivo, serão empregadas 55 viaturas, 22 motocicletas, duas embarcações, um ferry boat e um helicóptero, que irão reforçar o policiamento e atender à população durante os dias do festejo. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, que determinou a intensificação do policiamento em todo o município.

Conforme a PMAM, as ações serão realizadas de forma integrada com os outros órgãos de segurança, de forma repressiva e preventiva, para evitar crimes, durante as operações de combate à criminalidade na região, bem como a manutenção da ordem pública.

O efetivo de Manaus se juntará à tropa do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Parintins, e conta com a atuação de militares do Comando de Policiamento do Interior (CPI), Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), Batalhão de Trânsito (BPtran) e Unidades Administrativas.

Redação AM POST