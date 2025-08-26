A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Polícia realiza ações de combate e prevenção à violência doméstica no interior do AM

Durante as ações, foi feito o acolhimento de uma gestante que foi ameaçada e injuriada pelo ex-companheiro.

Por Fernanda Pereira

26/08/2025 às 11:27

FOTOS : Beatriz Sampaio/PC-AM

Notícias do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCMs) centro-sul, norte/leste e oeste/sul, realizou, na segunda-feira (25/08), no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), ações preventivas e educativas, como palestras, panfletagens e visitas institucionais às comunidades.

Durante as ações, as equipes policiais atenderam uma gestante, vítima de violência doméstica, e realizaram o acolhimento dela na delegacia do município.

A ação faz parte da Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de combater crimes e violências domésticas contra a mulher durante todo o mês de agosto.

Conforme a delegada Priscilla Orberg, adjunta da DECCM centro-sul, o objetivo da ação foi conscientizar a população de Careiro da Várzea sobre a violência doméstica e familiar, orientando sobre os canais de denúncia, os direitos das vítimas e a importância de romper o silêncio diante das agressões.

“Durante as ações, atendemos na 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea uma gestante, que foi ameaçada e injuriada pelo ex-companheiro. Pedimos medidas protetivas para que essa vítima ficasse em segurança, assim como toda a população, visto que a finalidade da Operação Shamar é, também, informar, divulgar e orientar as vítimas acerca da violência doméstica”, relatou a delegada.

A delegada Nathalia Oliveira, titular da DECCM norte/leste, destacou que as equipes policiais estiveram em escolas e nas comunidades compartilhando informações e orientações sobre a prevenção à violência doméstica e familiar.

“Palestramos para as crianças e adolescentes sobre o combate à violência doméstica, sobre as medidas protetivas e sobre a importância de buscar ajuda diante de situações de agressão. Nosso objetivo é conscientizar desde cedo e mostrar que a violência não deve ser tolerada, além de incentivar a comunidade a atuar como rede de apoio às vítimas”, explicou a delegada.

