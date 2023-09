Policiais civis envolvidos na “Operação 40 Graus” são condenados pela Justiça do Amazonas

A juíza titular da 2.ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (2.ª Vecute) da Comarca de Manaus, Rosália Guimarães Sarmento, sentenciou dez réus na Ação Penal n.º 0253030-63.2009.8.04.0001. Além das penas de prisão que variam de 3 a 14 anos, a magistrada também determinou a perda do cargo público para cinco policiais civis do Estado do Amazonas. Da sentença, cabe recurso.

O processo penal teve início com a detenção de agentes públicos e indivíduos envolvidos com tráfico de drogas durante a “Operação 40 Graus” realizada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas em 2009.

Na decisão, a juíza ordena que a Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas seja informada da sentença, estabelecendo um prazo de cinco dias para afastar dos cargos os seguintes agentes públicos: André Serguey Aguiar da Cunha, Carlos Benjamin Silva da Conceição, Carlos Gonzaga Oliveira Lima, Haryton Batista de Carlos e Manuel Silva de Alencar. Esses agentes foram condenados por corrupção passiva, concussão e extorsão mediante sequestro.

André Serguey Aguiar da Cunha foi condenado por associação para o tráfico e concussão a 11 anos 2 meses de prisão; Carlos Benjamin Silva da Conceição recebeu uma pena de 14 anos de prisão por extorsão mediante sequestro; Carlos Gonzaga Oliveira Lima foi condenado por associação para o tráfico e concussão a 11 anos e 2 meses de prisão; Haryton Batista de Carlos foi condenado por concussão a 8 anos e dois meses de prisão e Manuel Silva de Alencar recebeu uma pena de 7 anos de prisão por corrupção passiva.

Na mesma sentença, os réus Evandro Reis da Silva, Ricardo Farias Soares, Aldir de Souza Silva, Cilas Viana Correa e Anizio Antônio Silva de Castro Paes foram condenados a penas de 3 a 12 anos de prisão.

Quatro pessoas foram absolvidas da acusação na mesma sentença.

Na Ação Penal n.º 0253030-63.2009.8.04.0001, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) denunciou um total de 17 pessoas. Conforme a sentença proferida, 10 pessoas foram condenadas à prisão e, no mesmo processo, quatro pessoas foram absolvidas, duas pessoas foram assassinadas no decorrer do processo e uma pessoa foi julgada (e condenada) em outro processo.

