Policiais da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenados pela SSP-AM, reforçam policiamento em Parintins

Policiais militares, em cumprimento da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), estão em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) para reforçar o policiamento e proporcionar mais segurança durante o 56º Festival Folclórico da ilha, que acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. Novos efetivos da SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, também, serão enviados para o município.

Os policiais chegaram à cidade no dia 15 de junho. Conforme o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), estão no município trabalhando em conjunto com as equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Diariamente, realizam barreiras e fiscalizações, que já resultaram na prisão de um foragido da justiça, apreensão de arma e detenção por agressão física.

As ações serão desempenhadas até o término do Festival. O objetivo é fortalecer o policiamento na cidade, que deve ganhar reforço maior com a chegada de mais efetivo da SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, que já estão em fase de nivelamento antes do embarque para a Ilha Tupinambarana.

Redação AM POST