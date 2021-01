Policiais fazem transporte emergencial de mulher em trabalho de parto no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta quarta-feira (27/01), policiais da Base Fluvial Arpão, no rio Solimões, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), realizaram transporte emergencial de uma mulher, de 27 anos, que estava em trabalho de parto. Ela estava, juntamente com a família, em uma embarcação oriunda da comunidade do Cupim, com destino ao hospital regional de Coari.

Conforme a polícia, a mulher estava em trabalho de parto desde as três horas da madrugada, sentindo fortes dores e contrações. Após abordagem, a embarcação foi liberada, mas cerca de 1 quilômetro depois, a sentinela da Base Arpão identificou que a embarcação sofreu uma pane, no meio do Rio Solimões. A equipe de serviço se deslocou à embarcação e prestou apoio.

“Eles encostaram pedindo ajuda porque a mulher estava tendo contrações desde cedo, desde a madrugada, não estavam conseguindo ajuda de ninguém. O motor deles era um rabeta, de baixa potência, e a mulher já estava em trabalho de parto. Chegando na cidade, embarcamos na viatura para o hospital”, disse o capitão da Polícia Militar do Amazonas, Laio Pontes.

Ao desembarcar no porto da cidade, a mulher e o marido foram conduzidos pelos policiais da Base Arpão, em uma viatura, ao hospital de Coari. Ainda de acordo com a polícia, o parto ocorreu sem maiores alterações. A criança é um menino. Mãe e filho estão em boas condições de saúde.

