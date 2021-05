Policiais resgatam casal que estava em canoa desgovernada no rio Solimões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Policiais militares do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM), na tarde de quinta-feira (20/05), participaram do salvamento de duas pessoas que estavam em uma canoa fora de controle, no município de Anamã, distante 165 km de Manaus.

O comandante do 3° GPM, Tenente Everton Lima, informou que durante patrulhamento de rotina, viu uma canoa ‘a pique’, com duas pessoas, no rio Solimões, em frente à sede do município de Anamã.

Imediatamente a equipe policial foi ao local, onde um casal foi salvo do possível afogamento; e com a ajuda de outras lanchas resgataram a canoa e um motor rabeta, que já estavam afundando.

As vítimas agradeceram e foram conduzidas para uma oficina, onde realizaram a manutenção no motor e continuaram viagem para a comunidade do Arixi.