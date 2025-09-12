Policial de Itacoatiara é afastado após ser flagrado agredindo adolescentes durante abordagem

Notícias do Amazonas – O policial Josias Viana, cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi afastado das ruas após o episódio de agressão a adolescentes do município de Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus), que estariam fumando maconha em frente a uma adega na cidade.

PUBLICIDADE

O afastamento foi anunciado pelo próprio policial nas redes sociais. Viana publicou um vídeo sobre o caso e disse que não vai estar mais patrulhando pelas ruas de Itacoatiara.

“Acabei de receber uma informação com felicidade, não com indignação, do meu afastamento das ruas.: Não vou mais estar patrulhando nas ruas de Itacoatiara”, declarou.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vídeo mostra PM dando chutes e socos em jovens durante abordagem em Itacoatiara

“Houve um entendimento de que eu deveria estar fora das ruas para ser ouvido no meu procedimento para ser ouvido no meu procedimento. Para quem é policial, sabe muito bem como isso funciona. Nós somos ouvidos, explicamos a situação, e é isso, é o que acontece, principalmente, para policiais que atuam na área de serviço”, continuou.

Cabo Josias disse ainda estar grato, mesmo diante do afastamento. “A quantidade de pessoas que mandam mensagem diariamente são inúmeras e eu sou muito grato. […] outra coisa que eu quero falar, jovens, ouçam seus pais. Pais, eduquem seus filhos para que no futuro não deem trabalho para vocês. Não deixem o mundo educar seus filhos”.

PUBLICIDADE

O caso

O caso tomou repercussão na semana passada após o policia ser flagrado agredindo jovens durante uma abordagem em Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus). Nas imagens, o policial aparece desferindo chutes, socos e tapas contra os jovens que, segundo denúncias anônimas, estariam fumando maconha no local.

De acordo com as informações, o episódio teria acontecido durante a madrugada deste sábado, 6 de agosto, por volta das 5h da manhã. A PMAM emitiu nota e disse que as circunstâncias medidas cabíveis sobre a conduta do policial militar em questão seriam tomadas.

Leia mais: Policial de Itacoatiara se pronuncia após vídeo de agressão durante abordagem viralizar; veja o que ele disse