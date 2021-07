Policial Diego Patriota assume comando da PRF no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na tarde desta sexta-feira (16/07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, em Manaus, a solenidade de posse do novo superintendente regional do Amazonas, Diego Patriota. A cerimônia ocorreu na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), localizada no Distrito Industrial, zona leste da capital. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, representou o Governador do Estado, Wilson Lima.

Estiveram presentes no evento, o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, o Superintendente da Suframa, General Algacir Polsin, além dos representantes dos órgãos da Prefeitura de Manaus, Exército Brasileiro, Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), entre outros.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louimar Bonates, ressalta que a SSP-AM tem trabalhado de forma integrada com a PRF e, com a nova gestão, os trabalhos tendem a acelerar. “É um momento importante para nós. Já temos um trabalho de integração e agora estamos aumentando. O Patriota é uma pessoa bastante dinâmica e acelerada. A SSP precisa dessa aceleração e dedicação”, salientou Bonates.

O novo superintendente da PRF, Diego Patriota, enfatizou que, em breve, a Polícia Rodoviária vai atuar de forma integrada na Base Fluvial Arpão. “Precisamos chegar na fonte do crime, para evitar que ele chegue na rodovia. Então vamos trabalhar com uma fiscalização minuciosa. A PRF soma-se respeitando as atribuições de cada órgão e nos colocamos à disposição da Secretaria de Segurança e Governo do Estado”, disse.

Patriota é policial Rodoviário Federal desde 2010, tendo começado sua carreira no estado do Pará. Atuou nas unidades operacionais, no grupo de Patrulhamento Tático, no núcleo de operações especiais e foi chefe do policiamento no estado.

Em 2016, foi responsável pela criação do escritório regional de gestão estratégica, tendo trabalhado ainda na assessoria parlamentar. Recentemente, fez parte da equipe que desenvolveu a revista da estratégia da PRF para o ciclo 2020-2028, na edição de seus mapas e planos diretores, já na função de chefe da Divisão de Processos Estratégicos na Diretoria Executiva.

Possui formação em processos gerenciais com foco em inovação, acadêmico de gestão pública, integridade e controle interno.