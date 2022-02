Políticos do AM reagem após Bolsonaro oficializar redução do IPI em 25% e prejudicar ZFM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governo federal publicou nesta sexta-feira (25), decreto que reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 25%, medida que prejudica o Polo Industrial de Manaus (PIM) e muitos falam até em golpe fatal contra a indústria do estado.

Por meio de nota, a Fieam repudiou a medida. Afirma que o decreto contradiz tudo o que havia sido sinalizado pelo próprio governo federal em tratativas anteriores, por intermédio do Ministro Paulo Guedes e da Secretária Especial de Produtividade e Competitividade, Daniella Consentino, que esteve em Manaus na reunião do CAS na quinta-feira (24) e que assumiu publicamente o compromisso de ser porta-voz da ZFM no processo de redução do IPI.

Políticos amazonense se manifestaram contra a publicação do decreto, que descumpriu uma promessa do ministro Paulo Guedes no dia 11 deste mês, em reunião com empresários.

O economista e deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) chamou de “canalhice” a medida. “O Governo Federal reduziu o IPI em 25%, prejudicando estados, municípios e a Zona Franca de Manaus, enfiando um punhal em nossas costas. Para amortecer a repercussão, publicaram às 18 horas, em edição extra do DOU, na sexta-feira antes do Carnaval. Isso é canalhice. Canalhas!”, afirmou o deputado.

CANALHAS! Confirmando os rumores, o Governo Federal reduziu o IPI em 25% prejudicando Estados, Municípios e a ZFM. Para amortecer a repercussão publicaram às 18:00, em edição extra do DOU, na sexta feira antes do carnaval. São ou não uns verdadeiros canalhas? #ZFM pic.twitter.com/JTyzBKfgSP — Serafim Corrêa (@deputadoserafim) February 26, 2022 Continua depois da Publicidade

Vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos (PDT) promete judicializar o caso e denunciar o presidente Jair Bolsonaro no TSE por crime eleitoral por conta da medida. “É como se o governo federal fosse a Rússia, e o Amazonas fosse a Ucrânia.”

Caso o decreto de redução do IPI seja realmente publicado, imediatamente apresentarei representação eleitoral contra o Presidente da República. A lei eleitoral é absolutamente clara ao vedar a concessão de benefício em ano eleitoral. pic.twitter.com/PsE7tX3Bhs — Marcelo Ramos (@marceloramosam) February 25, 2022

Em vídeo, o senador Eduardo Braga (MDB) afirmou: “Esse decreto, lamentavelmente, prejudica grave e seriamente a Zona Franca de Manaus. Os produtores de motocicleta, de televisão e de bens de informática, todos serão gravemente penalizados”.

Leia o decreto na íntegra: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO