Amazonas

Políticos do Amazonas reagem à condenação de Bolsonaro pelo STF

Parlamentares e autoridades estaduais classificam julgamento como político e defendem ex-presidente

Por michael

12/09/2025 às 13:34 - Atualizado em 12/09/2025 às 13:35

condenação de Bolsonaro pelo STF

Políticos do Amazonas reagem à condenação de Bolsonaro pelo STF – Foto: wikimedia

Notícias do Amazonas – A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) repercutiu fortemente no Amazonas. Após a Primeira Turma da Corte formar maioria pelo entendimento de que o ex-presidente participou da chamada trama golpista, políticos e representantes da direita amazonense se manifestaram em defesa de Bolsonaro, classificando o julgamento como “político” e “sem provas”.

Parlamentares estaduais contestam decisão do STF

Entre os deputados estaduais, as críticas foram intensas. O Delegado Péricles (PL-AM) afirmou que a condenação já era “previsível”, chamando os ministros do Supremo de “parciais”. A deputada estadual Débora Menezes (PL-AM) disse considerar a decisão “um dia triste para a Constituição” e defendeu a luta por anistia. Para ela, a pena é desproporcional diante do histórico do ex-presidente.

Representantes federais também se posicionam

Na esfera federal, o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) classificou o julgamento como “uma peça de teatro judicial”. Segundo ele, Bolsonaro se consolidou como “a principal referência da direita brasileira” por resgatar o patriotismo no país. O governador Wilson Lima (União Brasil) também se pronunciou, reforçando a visão de que o julgamento foi “político” e que será lembrado como um momento delicado para a democracia.

Pré-candidata e vereadores reforçam críticas

A professora Maria do Carmo Seffair, pré-candidata ao governo do Amazonas, chamou a condenação de “grotesca” e “vergonhosa”, afirmando que a decisão fere os princípios da Justiça. Já o vereador Capitão Carpê (PL-AM) destacou o voto divergente do ministro Luiz Fux, enquanto Coronel Rosses (PL-AM) disse que o processo foi “construído com base em narrativas”. Para ele, a decisão abre um precedente perigoso para a liberdade de expressão.

Condenação ainda cabe recurso

Segundo o Portal Rios de Notícias, a Primeira Turma do STF fixou a pena de 27 anos e três meses por crimes de associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Apesar da sentença, Bolsonaro e os demais réus não serão presos imediatamente, já que ainda cabe recurso no próprio Supremo.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

