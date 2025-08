Polo Industrial do Amazonas bate recordes de faturamento e geração de empregos no 1º semestre de 2025

Notícias do Amazonas – O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou desempenho histórico no primeiro semestre de 2025, alcançando recordes tanto no faturamento quanto na geração de empregos. De janeiro a junho, o faturamento do polo atingiu R$ 110,80 bilhões — um crescimento de 13,26% em relação ao mesmo período de 2024, quando o valor foi de R$ 97,82 bilhões. Em dólares, o montante chegou a US$ 19,41 bilhões.

O avanço também foi observado no mercado de trabalho. Em junho, o PIM contabilizou 131.464 trabalhadores diretos — entre efetivos, temporários e terceirizados — o que representa aumento de 6,82% na comparação com junho de 2024 (123.073 trabalhadores) e de 0,77% em relação a maio de 2025 (130.462 trabalhadores).

Segmentos em destaque impulsionam faturamento

Os setores que mais contribuíram para o crescimento foram Bens de Informática, com participação de 21,81% no faturamento global; Duas Rodas, com 20,12%; e Eletroeletrônico, com 16,3%. Outros segmentos também se destacaram no período, como Vestuário e Calçados (crescimento de 50,35%) e o setor Madeireiro (33,43%).

Produção em alta em diversos produtos

A produção de itens-chave do polo industrial também cresceu significativamente. No primeiro semestre de 2025, foram fabricadas:

Televisores LCD e OLED: 7.012.317 unidades (+2,66%)

Relógios de pulso e de bolso: 4.083.045 unidades (+32,55%)

Bicicletas (incluindo elétricas): 246.452 unidades (+26,88%)

Avaliação da Suframa

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou que os resultados refletem a solidez do modelo da Zona Franca de Manaus. “São números bastante expressivos, em especial a geração acima de 130 mil empregos diretos, que é uma prova concreta da força do nosso modelo de desenvolvimento e da sua importância para gerar emprego e renda para a população. Precisamos continuar fortalecendo o ambiente de negócios da região para que a Zona Franca de Manaus possa continuar próspera e contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do País”, afirmou.