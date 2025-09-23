A notícia que atravessa o Brasil!

Ponte do rio Curuçá na BR-319 será aberta ao tráfego nesta semana

Estrutura de R$ 43 milhões terá inauguração oficial em outubro com a presença do presidente Lula.

Por Fernanda Pereira

23/09/2025 às 09:33

Foto: Reprodução

Notícias do Amazonas – A ponte sobre o rio Curuçá, localizada na BR-319, deve ser liberada para passagem de veículos ainda nesta semana. A estrutura, avaliada em R$ 43 milhões, já recebeu pavimentação asfáltica no fim de semana e agora passa pelos últimos ajustes, como cortes de dilatação e pintura de sinalização. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) prevê a liberação até sexta-feira (26).

A cerimônia oficial de inauguração está marcada para outubro, com a presença confirmada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A data foi antecipada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), que no último dia 13 esteve no local junto a uma comitiva da bancada amazonense no Congresso. Na ocasião, o grupo constatou que restavam apenas detalhes nos guarda-corpos para a finalização da ponte.

Enquanto a travessia do Curuçá chega à etapa final, a obra da ponte sobre o rio Autaz Mirim segue em andamento. O projeto inicial previa a entrega simultânea das duas estruturas, mas problemas logísticos e a complexidade do terreno atrasaram o cronograma. Os pilares já estão concluídos, porém ainda falta erguer o corpo da ponte. A previsão é de que ela fique pronta entre novembro e dezembro deste ano.

