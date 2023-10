Ponte na comunidade do Abelha é construída para conter impactos da seca no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), deu início à construção de uma ponte de madeira com aproximadamente 60 metros de comprimento para melhorar a acessibilidade das famílias da comunidade do Abelha, que fica na margem direita do rio Negro, e minimizar as dificuldades enfrentadas pela população que precisa chegar à comunidade Nossa Senhora de Fátima.

Os efeitos da estiagem no Amazonas estão prejudicando a mobilidade das comunidades rurais devido à diminuição do nível do rio, causando problemas nas áreas ribeirinhas da capital e dificultando tanto a travessia por água quanto por terra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A população que sofre os impactos da seca histórica com o desaparecimento de rios e igarapés, precisa ancorar as embarcações em pontos mais distantes, aumentando os trechos de caminhada e enfrentando, pelo caminho, muitos obstáculos, uma vez que onde foi rio, virou lama.

“A seca vem fazendo estragos e castigando muita gente, sobretudo nossos irmãos ribeirinhos. A Prefeitura de Manaus não tem medido esforços para socorrer a população com ações emergenciais e humanitárias. A determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Junior, é que as pontes de madeira sejam construídas em caráter de urgência, para que as pessoas possam ter acesso as suas comunidades, embarcações e não fiquem ilhadas com os efeitos devastadores da seca”, garante Efrain Aragão, subsecretário de Serviços Básicos da Seminf.

Um efetivo de 20 servidores da Seminf dá celeridade à obra para que seja finalizada ainda nesta quarta-feira, 11/10. O material utilizado na construção da ponte atende a todas as normas ambientais, respeitando as características naturais das edificações e garantindo maior durabilidade da estrutura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início da gestão, 24.587 metros quadrados de pontes e passarelas de madeira foram construídos na cidade de Manaus, para garantir o direito de ir e vir da população em segurança.

Redação AM POST