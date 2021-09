População de Autazes e Careiro Castanho agradece benefícios das obras do governo do AM em ramais dos municípios

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A esperança de um novo futuro é o sentimento de quem observa de perto as obras de pavimentação em ramais. Para moradores de Autazes e Careiro Castanho (a 113 e 88 quilômetros de Manaus, respectivamente), dois municípios visitados pelo governador Wilson Lima na última semana, os relatos são de mudanças positivas, principalmente, daqueles que dependem diretamente das estradas.

Ao todo, os dois municípios receberam investimentos na ordem de R$ 109,2 milhões para obras em quatro ramais: São Félix, Marechal Rondon, ramal do 11 e Cabeceira do Purupuru. Os recursos são feitos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra). As melhorias refletirão diretamente no escoamento da produção e direito de ir e vir das pessoas.

“Só tem a melhorar, porque a gente sofria muito com a situação do ramal. Não tinha como colocar ração, nem como colocar nossos ovos para vender porque quebrava muito ovo. Hoje não, a situação está mudando graças a esse governo. Na gestão do nosso governador Wilson Lima as coisas vêm melhorando muito. Foi uma luta, mas a conquista está chegando”, afirmou o granjeiro Adelson Junior, morador do ramal do 11, localizado no quilômetro 11 da AM-254, no Careiro Castanho.

Quem também agradece o trabalho realizado pelo Governo do Estado é a aposentada Fátima Corrêa, 70. Moradora do ramal Cabeceira do Purupuru 9 (quilômetro 22 da BR-319), há mais de três décadas, ela afirma que as dificuldades sempre estiveram presentes antes da reforma do ramal, porém, o sentimento agora é de vitória.

“Está começando o escoamento das coisas, as bananas, as frutas estão vindo. Nós estamos felizes. Aqui é perto de Manaus, mas quando a gente ia a Manaus em 1998, 1999, a gente ia e não voltava no mesmo dia porque não dava tempo de voltar, hoje a gente vai duas vezes a Manaus e volta. Está igual um bairro”, festejou.

Sonho realizado – O tuxaua da Aldeia Indígena São Félix, localizada no ramal São Félix (quilômetro 93 da AM-254), Fábio Gama, 38, vive em Autazes há cerca de 20 anos. Ele conta que o ramal nunca havia passado por qualquer reforma, situação que prejudicava o escoamento da produção e até a locomoção para estudantes frequentarem a escola.

Segundo ele, quatro aldeias nas proximidades dependem da estrutura de educação oferecida na Aldeia Indígena São Félix. O ramal pavimentado, segundo ele, levará mais segurança.

“Agora com o novo asfalto tudo melhorou. O escoamento já começou a sair bem, ainda nem terminou o asfalto, mas já começou a sair bem e a gente agradece muito, porque há mais de 20 anos esse ramal desativado. Um ramal que dá acesso ao município, escoa ao município na época da cheia. E a gente consegue, agora, ter esse sonho realizado, o sonho da nossa aldeia de ter um ramal pavimentado, ter um ramal asfaltado pra gente poder escoar nossa produção e ver nossos alunos virem a escola sem danos algum, passar tranquilamente”, pontuou o cacique.

O operário Wygsson Silva, 28, conta que chegou a morar oito anos no ramal do 11, mas decidiu sair do local com a família devido às péssimas condições. Hoje Wygsson trabalha na obra que levará mais dignidade aos moradores do ramal. “Eu andava oito quilômetros para chegar. Saímos daqui porque não tinha luz, não tinha ramal. É inacreditável, parece que é um sonho. Estou realizando o sonho dos meus amigos”, frisou.

Vistoria das obras – O governador Wilson Lima vistoriou, na sexta-feira (17/09), as obras de pavimentação de quatro ramais nos municípios de Autazes e Careiro Castanho, que, juntos, recebem investimentos de R$ 109,2 milhões em infraestrutura.

Em Autazes, os recursos do Governo do Amazonas aplicados na infraestrutura viária do município chegam a R$ 67,5 milhões. Já no Careiro Castanho o montante é da ordem de R$ 41,7 milhões.

No primeiro município o governador vistoriou dois ramais: o ramal São Félix e o Marechal Rondon. A extensão do ramal São Félix é de 2,43 quilômetros e 75% das obras já foram executadas. A previsão de conclusão é ainda neste semestre. O ramal Marechal Rondon, no quilômetro 91 da AM-254 tem previsão de entrega neste semestre e 80% dos trabalhos já foram executados.

No Careiro Castanho, Wilson Lima conferiu as obras do ramal do 11, no quilômetro 11 da AM-254. A estrada tem 9,42 quilômetros de extensão e a obra está 35% executada. A previsão de conclusão é neste semestre. Enquanto isso, o ramal Cabeceira do Purupuru de 8,71 quilômetros de extensão está com 5% das obras executadas. A previsão de entrega é julho de 2022.