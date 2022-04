População de idosos, crianças e PCDs em Parintins exige atenção especializada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O primeiro teste nacional do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de novembro /2021 a fevereiro/2022 nas 27 unidades da federação, revelou que a população do país está em torno de 214 milhões de habitantes. Deste total, cerca de 16,7% são idosos, aproximadamente 17% são crianças (entre 0 e 12 anos) e 8,4% são Pessoas Com Deficiência (PCD).

Continua depois da Publicidade

Para ajudar estas camadas da população, que também têm aumentado na cidade de Parintins, a vereadora Brena Dianná solicitou a realização de cursos de capacitação. “A existência de um profissional mais bem preparado trará maior segurança à família no momento em que tiver de contratar alguém para exercer as atribuições de cuidador. Muitos precisam entender e aprender a lidar com as diversas situações do cotidiano ao ter um familiar dentro de casa que precisa desse apoio. Afinal, sabemos o quão grande é o nosso público de idosos e ainda temos as pessoas com deficiência, crianças e outros”, salientou Dianná.

A vereadora também destacou que os cursos representarão uma oportunidade de renda para as pessoas que anseiam em se qualificar nesta área. “Em nossa cidade identificamos muitas pessoas interessadas em curso de capacitação profissional de cuidador(a) e de modo geral, as pessoas querem ter uma oportunidade de se capacitar para uma nova oportunidade de trabalho”, afirmou Brena. A parlamentar apresentou a solicitação dos cursos à Prefeitura Municipal de Parintins.