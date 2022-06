População de Tabatinga sofre com constantes ‘apagões’ de energia elétrica

Redação AM POST

O município de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros de Manaus, vem sofrendo com constantes quedas de energia elétrica e que o serviço precário vem prejudicando a população da Capital do Alto Solimões. A denúncia é do vereador da cidade Luizão (Podemos), repercutida pelo deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania) em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) da última quinta-feira, 23.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o relato do vereador, os “apagões” de energia são frequentes tanto na cidade quanto na área rural do município e que a precariedade do serviço vem afetando o funcionamento de serviços essenciais como escolas e postos de saúde. Na tribuna, Barreto cobrou melhorias no fornecimento da energia elétrica por parte da concessionária.

“Está faltando luz direto em Tabatinga, é apagão atrás de apagão, só no domingo passado foram sete vezes, os equipamentos eletrônicos e domésticos são queimados e ninguém fala nada. Se a maior cidade do Alto Solimões está passando por isso, imagina os outros municípios, existe um grande desserviço da Amazonas Energia no interior”, afirmou Wilker.