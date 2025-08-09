População em Jutaí incendeia casa de mulher que jogou água fervente em criança

PUBLICIDADE

Notícias do Amazonas – No município de Jutaí, interior do Amazonas, uma grave denúncia chocou a comunidade local. Manuele de Souza Matos é acusada de jogar água fervente nas costas de uma criança de 9 anos, que brincava em frente à sua residência, causando queimaduras graves.

Testemunhas relataram que a mulher, irritada com o barulho da criança, teria fervido uma panela de água e despejado o líquido quente na vítima. A notícia se espalhou rapidamente e provocou revolta entre os moradores.

Vídeos que circulam em grupos de aplicativos de mensagens mostram uma multidão reunida em frente à casa de Manuele, exigindo que ela saia para prestar esclarecimentos. A mãe da criança aparece nas imagens segurando um pedaço de pau, demonstrando indignação e buscando fazer justiça com as próprias mãos.

Diante da recusa da mulher em deixar a casa, temendo pela própria segurança, a população, enfurecida, ateou fogo na residência. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para conter as chamas que se espalharam no local.