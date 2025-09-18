População forma imensa fila para emissão da nova carteira de identidade; ação segue até sexta em Manaus

Notícias do amazonas – Moradores do bairro Novo Aleixo, na Zona Leste de Manaus, têm enfrentado longas filas nesta semana para garantir a emissão da nova carteira de identidade. Desde segunda-feira (15), a Escola Estadual Belarmino Lindoso recebe uma ação do Governo do Amazonas que reúne atendimentos de saúde, cidadania e documentação, mas o destaque tem sido a procura pelo novo RG.

Emissão do RG é o serviço mais procurado

Apesar da diversidade de serviços disponíveis, o que mais chama a atenção é a demanda pela emissão da carteira de identidade. Imagens aéreas mostram a grande fila que se forma diariamente em frente à escola, evidenciando o interesse da população.

Muitos moradores relatam dificuldades para conseguir o agendamento online. “Tentei várias vezes pela internet, mas não consegui. Agora vim garantir aqui”, contou um dos atendidos, aliviado por conseguir resolver a pendência presencialmente.

Atendimento segue até sexta-feira

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), já foram emitidas mais de 760 mil carteiras de identidade no estado desde o lançamento do novo modelo, em abril de 2023.

No mutirão do Novo Aleixo, as senhas começam a ser distribuídas às 7h da manhã. Ao todo, são ofertadas 500 vagas por dia: 250 atendimentos são realizados no próprio local e outros 250 direcionados para agendamento no PAC da Zona Leste.

População mantém esperança

Apesar das longas filas, muitos cidadãos seguem esperançosos em garantir o documento. Uma moradora que aguardava desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (17) resumiu o sentimento de quem estava na fila:

“Tenho fé que hoje vai dar certo”, afirmou.

A ação no bairro Novo Aleixo será encerrada nesta sexta-feira (19). Até lá, a expectativa é de que milhares de moradores passem pelo mutirão para regularizar sua documentação.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On