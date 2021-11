População recebe cartão e aprova Auxílio Estadual Permanente

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

No início desta manhã, o governador Wilson Lima acompanhou as entregas feitas em pontos espalhados pela capital. A secretária do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Santos, falou sobre a mobilização do Governo para garantir que as entregas sejam feitas com a maior celeridade possível.

“Hoje, no sábado, o funcionamento em todos os pontos é das 8h às 17h. Na segunda-feira, é feriado, mas todos os pontos estarão atendendo das 8h às 17h, para que o quanto antes a população esteja com esses cartões em mãos”, garantiu a secretária.

Para Edcarlos Aguiar, 45, que está desempregado, o cartão auxiliará na renda mensal e representa a segurança de que terá alimento para oferecer aos dois filhos pequenos. Ele recebeu o cartão no Centro Cultural Thiago de Mello, situado na zona leste de Manaus.

“O recebimento desse cartão vai ser uma grande ajuda básica em termos de alimentação e, também, porque tenho criança em casa e criança pequena não quer saber se tem ou não tem. Ela quer que tenha ali no momento. Então isso é um grande benefício, uma grande ajuda que o Governo está auxiliando agora e como é uma ajuda que vai beneficiar muita gente, eu agradeço pelo apoio”, disse o contemplado com cartão do Auxílio Estadual Permanente.

Quem também comemorou o recebimento foi Ducineia Soares, 51, que é dona de casa. Ela relata a emoção de receber o cartão do Auxílio Estadual Permanente.

“É o primeiro cartão que eu estou sendo contemplada aqui no Amazonas. Deus abriu as portas desse daqui. Eu só tenho a agradecer ao governador, que colocou esse cartão para ajudar a gente nas despesas, colocar as coisas na mesa da gente, alimento”, disse a dona de casa.

Funcionamento

Ao todo, são nove pontos de distribuição espalhados pela cidade de Manaus, que funcionam das 8h às 17h. As entregas começaram na quarta (10/11) e prosseguem normalmente neste sábado (13/11). Somente aos domingos que não haverá atendimento ao público. A força-tarefa montada pelo governador Wilson Lima para entregar os cartões vai trabalhar até mesmo na segunda-feira (15/11), feriado da Proclamação da República.

Somente em Manaus, 158 mil famílias serão beneficiadas. São nove pontos de entrega na capital. O atendimento é por agendamento. Para conferir se tem direito ao benefício é necessário acessar o site auxilioestadual.com.br. O site também informa quando e onde o cartão será entregue.

*Com informações da assessoria de Imprensa