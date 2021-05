Possível caso de ‘fungo preto’ em paciente com diabetes é registrado no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou por meio de nota que registrou um caso provável de Mucormicose (conhecida como “fungo negro”), infecção causada por fungo, em paciente imunossuprimido em Manaus.

A comunicação de risco foi feita, de forma imediata, pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas, coordenado pela FVS-AM (CIEVS/FVS-AM), ao CIEVS nacional, após o recebimento do resultado de histopatológico informado pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), na última sexta-feira (28).

Trata-se de um homem, de 56 anos, residente em Manaus. Com histórico de diabetes tipo 2, usuário de insulina, o paciente foi internado em 12/04/2021, no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na zona leste da capital, e depois atendido no hospital da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), onde foi a óbito em 16/04/2021.

O paciente recebeu a primeira dose da vacina CoronaVac contra Covid-19, aplicada em Maués, no dia 01/04/2021, pela Secretaria Municipal de saúde. Dias depois, apresentou sintomas gripais, com teste de RT-PCR não detectável para Covid-19. O homem também apresentou prurido no olho direito, que evoluiu para infecção local.

O caso está sendo monitorado pelo Cievs Nacional e a investigação será concluída após análise de material coletado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/AM), a ser enviado para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

A infecção por mucormicose já atingiu aproximadamente 9 mil pacientes com Covid-19 na Índia, país asiático que vem liderando as mortes causadas pelo coronavírus nas últimas semanas.

Especialistas tem afirmado que estudos apontam a presença da mucormicose no Brasil há tempos e que, via de regra, o organismo dos brasileiros é forte e resistente ao fungo. Mas as autoridades de saúde querem saber se a Covid-19 pode agravar o quadro de pacientes com fungo negro.