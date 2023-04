Posto para emissão de passaporte é inaugurado em Manaus

Redação AM POST

Foi inaugurado nesta segunda-feira (17), o Posto de Emissão de Passaporte da Polícia Federal (PF) no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Studio 5 Shopping, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. O novo serviço no PAC é uma parceria do Governo do Amazonas e a Superintendência Regional da PF no estado.

Por meio de Termo de Cooperação Técnica, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) viabilizou a infraestrutura do posto e a Polícia Federal será responsável por todo o processo para emissão de passaportes, incluindo agendamento online e atendimento presencial.

Com a estrutura, a unidade passa a ser a segunda da capital a realizar os serviços de emissão e retirada de passaportes, além de levar o atendimento para mais próximo da população das zonas sul, centro-sul e leste de Manaus.

O novo posto conta, ainda, com serviços relacionados à imigração e passaporte internacional, além de garantir os serviços essenciais disponibilizados pela PF.

“Nós temos um volume significativo de procura pela prestação desse serviço. É importante pontuar que aqui a Polícia Federal funciona como uma prestadora de serviço; é um serviço pago, portanto, tem que ser muito bem executado, tem que ser executado num tempo razoável e de forma muito qualificada. E, por isso, a gente tem o privilégio de desfrutar de um espaço tão privilegiado como esse aqui do PAC”, observou o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Umberto Ramos.

Além do governador Wilson Lima e do superintendente Umberto Ramos, participaram da solenidade de inauguração da unidade os deputados estaduais Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas; Delegado Péricles e Sinésio Campos; e o vereador Dr. Daniel, representando a Câmara Municipal de Manaus; além da secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa.

Atendimentos e serviços

Os agendamentos para os atendimentos são realizados diretamente pelo site da Polícia Federal (www.gov.br/pf) no item “Serviços para o Cidadão” e, na sequência, “Obter passaporte”. O funcionamento do posto é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

“O PAC não se resume só a um tipo de serviço. Hoje, o PAC do Studio 5 é um PAC modelo. Hoje, nós temos o atendimento da Polícia Federal, atendimento de RG, atendimento do Detran, Sefaz, da Suhab. Então, a ideia é fazer desse espaço um PAC padrão de atendimento e é um efeito dominó para os demais”, frisou a titular da Sejusc, Jussara Pedrosa.

No PAC Studio 5, são ofertados ainda atendimentos e orientação dos projetos de oferta de crédito “Idoso Empreendedor” e “Mais Inclusão”; serviços da Junta Militar, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), da Secretaria Executiva do Trabalho Empreendedorismo (Setemp), e da Superintendência de Habitação (Suhab), além de serviços de reprografia.