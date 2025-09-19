Postos de combustíveis flutuantes passam por fiscalização do Ipem no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), encerrou, nesta sexta-feira (19/09), a Operação Abastecimento Seguro, que teve início na segunda-feira (15/09). A ação, de abrangência nacional, contou com a participação da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) e Ministério Público (MPAM), e teve como objetivo verificar possíveis fraudes eletrônicas em bombas de combustíveis e garantir a segurança no abastecimento.

“O resultado da operação foi bastante satisfatório. Conseguimos cumprir o plano estabelecido pelo Inmetro para o Amazonas, fiscalizando postos terrestres e flutuantes (os chamados pontões), garantindo que a população seja abastecida com segurança e confiança, tanto na capital, como na região metropolitana. A parceria com os demais órgãos fortaleceu o trabalho e trouxe ainda mais transparência”, destacou o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho.

Fiscalização em pontões

A fiscalização em postos fluviais é considerada um diferencial no Amazonas, onde grande parte da população depende do transporte por rios e do abastecimento em áreas ribeirinhas. Esses pontos de venda possuem particularidades logísticas e de segurança que exigem atenção redobrada dos órgãos de controle. Neste caso, o Ipem conta com a unidade fluvial, para chegar em áreas onde os rios são as estradas.

Saldo da operação

No Amazonas, durante a semana, foram fiscalizados mais de 70 postos de combustíveis e mais de 400 bicos de abastecimento. Durante a última etapa, realizada nesta sexta-feira, em pontões (postos fluviais), uma irregularidade foi identificada relacionada a vazamento em bomba de diesel. Seguindo as normas técnicas, o posto foi notificado e deverá acionar uma oficina credenciada para realizar a correção. Após o reparo, o Ipem retornará ao local para confirmar a regularização. Nesse caso, a irregularidade não representou fraude eletrônica, mas um problema técnico que poderia comprometer a segurança do abastecimento e o meio ambiente, já que envolve risco de derramamento de combustível e até incêndio.

Combate a fraudes

A Operação Abastecimento Seguro acontece simultaneamente em diversos estados brasileiros. Fraude eletrônica em bombas de combustíveis ocorre quando dispositivos clandestinos são instalados para manipular a quantidade de combustível entregue, exibindo no visor um valor maior do que o realmente abastecido.

No Amazonas, além das verificações contra fraude, a operação também observou aspectos de segurança, como vazamentos, estado de conservação dos equipamentos e conformidade com as normas técnicas do Inmetro.

Além das bombas de combustíveis, a equipe do Departamento de Conformidades do Ipem, também verificou os extintores de incêndio, que devem portar o selo do Inmetro, garantindo a validade e a segurança desses equipamentos.

Trabalho contínuo

Embora a operação nacional tenha encerrado nesta sexta-feira, o Ipem-AM reforça que as fiscalizações continuam sendo realizadas de forma permanente em todo o Estado.

“O constante monitoramento do mercado é um fator inibidor contra irregularidades, além dos postos possuírem novos equipamentos, o que traz uma margem de menor erro. E o principal: o consumidor que muitas vezes formaliza a denúncia para o Ipem, atuando como agente fiscalizador. Vamos continuar com o foco e manter as percepções para que possamos permanecer com esse nivelamento de controle existente atualmente”, explicou Itamar Souto, diretor-técnico do Ipem.

Atendimento ao consumidor

Em caso de dúvidas ou denúncias, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, pelo telefone 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo Fale Conosco disponível no site www.ipem.am.gov.br.