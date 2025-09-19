A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Postos de combustíveis flutuantes passam por fiscalização do Ipem no Amazonas

Mais de 70 postos foram fiscalizados e apenas uma irregularidade foi registrada, as fiscalizações vão seguir diariamente.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 14:56

Ver resumo
Postos de combustíveis flutuantes passam por fiscalização do Ipem no Amazonas

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), encerrou, nesta sexta-feira (19/09), a Operação Abastecimento Seguro, que teve início na segunda-feira (15/09). A ação, de abrangência nacional, contou com a participação da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) e Ministério Público (MPAM), e teve como objetivo verificar possíveis fraudes eletrônicas em bombas de combustíveis e garantir a segurança no abastecimento.

PUBLICIDADE

“O resultado da operação foi bastante satisfatório. Conseguimos cumprir o plano estabelecido pelo Inmetro para o Amazonas, fiscalizando postos terrestres e flutuantes (os chamados pontões), garantindo que a população seja abastecida com segurança e confiança, tanto na capital, como na região metropolitana. A parceria com os demais órgãos fortaleceu o trabalho e trouxe ainda mais transparência”, destacou o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho.

Fiscalização em pontões

A fiscalização em postos fluviais é considerada um diferencial no Amazonas, onde grande parte da população depende do transporte por rios e do abastecimento em áreas ribeirinhas. Esses pontos de venda possuem particularidades logísticas e de segurança que exigem atenção redobrada dos órgãos de controle. Neste caso, o Ipem conta com a unidade fluvial, para chegar em áreas onde os rios são as estradas.

PUBLICIDADE

Saldo da operação

No Amazonas, durante a semana, foram fiscalizados mais de 70 postos de combustíveis e mais de 400 bicos de abastecimento. Durante a última etapa, realizada nesta sexta-feira, em pontões (postos fluviais), uma irregularidade foi identificada relacionada a vazamento em bomba de diesel. Seguindo as normas técnicas, o posto foi notificado e deverá acionar uma oficina credenciada para realizar a correção. Após o reparo, o Ipem retornará ao local para confirmar a regularização. Nesse caso, a irregularidade não representou fraude eletrônica, mas um problema técnico que poderia comprometer a segurança do abastecimento e o meio ambiente, já que envolve risco de derramamento de combustível e até incêndio.

Combate a fraudes

A Operação Abastecimento Seguro acontece simultaneamente em diversos estados brasileiros. Fraude eletrônica em bombas de combustíveis ocorre quando dispositivos clandestinos são instalados para manipular a quantidade de combustível entregue, exibindo no visor um valor maior do que o realmente abastecido.

PUBLICIDADE

No Amazonas, além das verificações contra fraude, a operação também observou aspectos de segurança, como vazamentos, estado de conservação dos equipamentos e conformidade com as normas técnicas do Inmetro.

Além das bombas de combustíveis, a equipe do Departamento de Conformidades do Ipem, também verificou os extintores de incêndio, que devem portar o selo do Inmetro, garantindo a validade e a segurança desses equipamentos.

PUBLICIDADE

Trabalho contínuo

Embora a operação nacional tenha encerrado nesta sexta-feira, o Ipem-AM reforça que as fiscalizações continuam sendo realizadas de forma permanente em todo o Estado.

“O constante monitoramento do mercado é um fator inibidor contra irregularidades, além dos postos possuírem novos equipamentos, o que traz uma margem de menor erro. E o principal: o consumidor que muitas vezes formaliza a denúncia para o Ipem, atuando como agente fiscalizador. Vamos continuar com o foco e manter as percepções para que possamos permanecer com esse nivelamento de controle existente atualmente”, explicou Itamar Souto, diretor-técnico do Ipem.

Atendimento ao consumidor

Em caso de dúvidas ou denúncias, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, pelo telefone 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo Fale Conosco disponível no site www.ipem.am.gov.br.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Polícia

Professor de taekwondo é preso após arrastar companheira pelos cabelos em Manaus

Vídeos de testemunhas registram agressões na rua e dentro da casa.

há 26 minutos

Polícia

Homem é preso por agredir ex e esfaquear a irmã com estilete em Manaus

Crimes ocorreram em 7 de setembro.

há 42 minutos

Política

De “bumbum livre” a “mostrando peitinhos”: vereadoras da direita trocam ofensas após aprovação da PEC da Blindagem

Zoe chamou Amanda de “papagaio do movimento Bumbum Livre”. Já Amanda teria usado expressões como “forasteira” e “cubaninha do Valdemar.

há 49 minutos

Brasil

iPhone 17 estreia no Brasil com preços a partir de R$ 7.999

Lançamento global inclui mais de 60 países e traz aumento de valores por tarifaço e alta do dólar.

há 1 hora

Amazonas

Arnoud Lucas diz que aumento salarial do prefeito e vereadores de Itacoatiara foi imoral: “legislaram em causa própria”

O ex-vereador Arnoud Lucas (Podemos), autor da representação que motivou o parecer, não poupou críticas.

há 1 hora