Prato Cheio do bairro da União promove aulas de inglês para crianças da comunidade

As crianças que participam do projeto social das aulas de inglês na unidade do Prato Cheio, do bairro da União, zona centro-sul de Manaus, estão desenvolvendo a habilidade de falar outro idioma e melhorar o aprendizado na escola. Através de pinturas e desenhos, os alunos conseguem expressar termos e palavras em inglês com os ensinos repassados durante as aulas, que ocorrem todos os sábados, com as crianças, de 5 a 11 anos de idade, da própria comunidade.

Esse projeto iniciou no mês de junho, deste ano, e já é possível ver os resultados. O jovem Pedro Gael, de 7 anos, já pronuncia algumas palavras em inglês. “Excuse me; Thank you; Good morning; Teacher. Gosto de vir porque é legal tá estudando, e a gente já aprendeu várias coisas de inglês”.

Da mesma maneira acontece com João Victor, de 11 anos, que pretende chegar a ter fluência no idioma. “Estou gostando muito porque eu estou aprendendo o básico para atingir a fluência. Já sei dizer: Good morning, que é bom dia; please, por favor; excuse me, com licença; girl, que é menina; boy, menino”.

Esse incentivo ao aprendizado da língua inglesa tem sido aprovado pelos pais dos alunos, por meio do projeto. O autônomo Mackson Bezerra, 42, tem um filho nas aulas, e destaca a importância do ensino para a sua vida acadêmica.

“É muito importante para a comunidade essa iniciativa de juntar as crianças para aprender mais uma língua, como o inglês. Estão de parabéns pela iniciativa. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de colocar o meu filho para aprender mais uma língua porque vai ajudar bastante na educação dele como também na escola”.

Essa unidade do Prato Cheio no bairro da União foi inaugurada em abril de 2022. Além das aulas de inglês, funciona desde outubro do ano passado, um espaço que oferece um cantinho da leitura e jogos de tabuleiro para os beneficiários.

“A educação muda as pessoas e quando a gente muda o presente a gente molda o futuro. E é essa a intenção do Prato Cheio de fazer essa devolutiva para nossa comunidade. Há uma demanda alta de procura, e estamos vendo a possibilidade de abrir mais uma turma. Como esse curso dura seis meses, vamos abrir uma próxima turma no próximo ano. Eu creio que isso vai impactar a vida deles, assim como impactou a minha vida também”, disse Natasha Mille, supervisora da unidade e professora do projeto.

Prato Cheio

O Prato Cheio é um programa social administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). O público-alvo são as pessoas em situação de vulnerabilidade, entre as quais desempregados, pessoas com deficiência, trabalhadores informais e mulheres que chefiam famílias e que se encontram em situação de extrema pobreza, pobreza ou baixa renda. O programa tem 44 unidades em funcionamento, sendo 18 em Manaus e 26 no interior.

O programa é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido pelo valor simbólico de R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro do alimento, de sabores variados, de segunda a sábado, também das 11h às 13h. De janeiro a junho, mais de 2 milhões de refeições foram servidas na capital e no interior, nas cozinhas e restaurantes do Prato Cheio.

Redação AM POST