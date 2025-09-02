Prato Cheio inicia série de palestras sobre saúde mental no Amazonas

Notícias do Amazonas – O programa Prato Cheio deu início, nesta terça-feira (02/09), a uma série de palestras voltadas à saúde mental, como parte das ações do Setembro Amarelo, campanha nacional de valorização da vida e prevenção do suicídio. A programação ocorre ao longo do mês em oito unidades do programa localizadas em Manaus, atendendo frequentadores dos restaurantes populares.

A primeira palestra aconteceu na unidade do bairro Riacho Doce, zona norte da capital, reunindo cerca de 30 pessoas. Sob o tema “Impacto da Alimentação na Saúde Mental”, a atividade foi conduzida por nutricionistas da Secretaria Executiva Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional (Seasan), que atuam nas unidades do programa.

Lane Edwards, titular da Seasan, destacou a importância de integrar alimentação e qualidade de vida. “Muito além de servir refeições, o Prato Cheio pensa no indivíduo que o frequenta, em como tornar a ida até a unidade em algo acolhedor e proveitoso”, afirmou. A nutricionista Jaqueline Aguiar acrescentou que uma alimentação equilibrada influencia diretamente na saúde mental e emocional, oferecendo dicas para harmonizar as refeições diárias.

Expansão das ações para o interior

Além das atividades em Manaus, o ciclo de palestras será estendido ao interior do estado a partir do dia 8 de setembro, iniciando em Maués e seguindo por outras unidades. A programação também incluirá orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico), porta de entrada para diversos benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Estadual.

As ações não se restringem ao Setembro Amarelo. As unidades também vão promover palestras sobre prevenção do HPV, ampliando o alcance educativo do programa.

Estrutura do programa Prato Cheio

O Prato Cheio é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) e pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam). Atualmente, conta com 18 unidades na capital e 26 no interior do estado. Os restaurantes populares funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, e as cozinhas populares, que oferecem 1 litro de sopa por pessoa, funcionam de segunda a sábado no mesmo horário.

De acordo com o Portal Agência Amazonas, com essa iniciativa, o programa reforça seu papel de promover nutrição adequada, conscientização social e oportunidades de qualificação, oferecendo atendimento integral aos frequentadores.

