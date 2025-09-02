A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prato Cheio inicia série de palestras sobre saúde mental no Amazonas

Programa une alimentação saudável, conscientização e qualificação durante Setembro Amarelo

Por michael

02/09/2025 às 14:33

Ver resumo
palestras Prato Cheio Amazonas

Prato Cheio inicia série de palestras sobre saúde mental no Amazonas – Foto: freepik

Notícias do Amazonas – O programa Prato Cheio deu início, nesta terça-feira (02/09), a uma série de palestras voltadas à saúde mental, como parte das ações do Setembro Amarelo, campanha nacional de valorização da vida e prevenção do suicídio. A programação ocorre ao longo do mês em oito unidades do programa localizadas em Manaus, atendendo frequentadores dos restaurantes populares.

PUBLICIDADE

A primeira palestra aconteceu na unidade do bairro Riacho Doce, zona norte da capital, reunindo cerca de 30 pessoas. Sob o tema “Impacto da Alimentação na Saúde Mental”, a atividade foi conduzida por nutricionistas da Secretaria Executiva Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional (Seasan), que atuam nas unidades do programa.

Lane Edwards, titular da Seasan, destacou a importância de integrar alimentação e qualidade de vida. “Muito além de servir refeições, o Prato Cheio pensa no indivíduo que o frequenta, em como tornar a ida até a unidade em algo acolhedor e proveitoso”, afirmou. A nutricionista Jaqueline Aguiar acrescentou que uma alimentação equilibrada influencia diretamente na saúde mental e emocional, oferecendo dicas para harmonizar as refeições diárias.

Expansão das ações para o interior

Além das atividades em Manaus, o ciclo de palestras será estendido ao interior do estado a partir do dia 8 de setembro, iniciando em Maués e seguindo por outras unidades. A programação também incluirá orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico), porta de entrada para diversos benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Estadual.

PUBLICIDADE

As ações não se restringem ao Setembro Amarelo. As unidades também vão promover palestras sobre prevenção do HPV, ampliando o alcance educativo do programa.

Estrutura do programa Prato Cheio

O Prato Cheio é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) e pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam). Atualmente, conta com 18 unidades na capital e 26 no interior do estado. Os restaurantes populares funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, e as cozinhas populares, que oferecem 1 litro de sopa por pessoa, funcionam de segunda a sábado no mesmo horário.

De acordo com o Portal Agência Amazonas, com essa iniciativa, o programa reforça seu papel de promover nutrição adequada, conscientização social e oportunidades de qualificação, oferecendo atendimento integral aos frequentadores.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Em Guajará, Polícia Militar promove capacitação e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade

Operação Nacional Shamar inclui estágio de formação, prisões e fiscalização de medidas protetivas no município

há 11 minutos

Cinema

Lançamentos da Netflix em setembro de 2025: séries, filmes e novidades imperdíveis

Setembro traz estreias aguardadas de séries, novos filmes originais, eventos ao vivo e clássicos que retornam ao catálogo

há 20 minutos

Brasil

Parceiros de Moraes, UFRJ, UFMG e Agência Lupa teriam solicitado relatórios ao TSE, diz Tagliaferro

O ex-assessor destacou que uma “simples crítica” já podia motivar o monitoramento.

há 25 minutos

Manaus

Ao lado de David Almeida, Arthur Virgílio se emociona em inauguração de escola com nome do filho Arthur Bisneto

Arthur Bisneto morreu em maio do ano passado, vítima de um infarto fulminante.

há 27 minutos

Brasil

Apoio a Bolsonaro ganha força nas redes sociais com hashtag #BolsonaroFree

A hashtag #BolsonaroFree alcançou o topo dos trending topics do X na manhã desta terça-feira (2).

há 31 minutos