Prato Cheio: Mais de 2 milhões refeições servidas no primeiro semestre de 2023

Criado com o objetivo de combater a insegurança alimentar no Amazonas, o programa Prato Cheio segue fazendo a diferença na vida de quem mais precisa. Apenas no primeiro semestre deste ano, os 44 equipamentos de segurança alimentar presentes no estado já serviram 2.298.006 refeições.

O Prato Cheio foi criado pelo Governo do Amazonas e é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (Aadesam). Ao todo, são 18 unidades localizadas na capital e 26 no interior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Manaus, de janeiro até a primeira semana de julho deste ano, foram servidas 1.156.194 refeições nos restaurantes e cozinhas populares, levando riqueza nutricional para pessoas em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda, além de desempregados, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência.

Já nas 26 unidades presentes no interior do estado, para onde o programa vem sendo ampliado desde 2021, foram oferecidas 1.141.812 refeições e sopas de janeiro a julho deste ano.

Restaurantes e cozinhas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa é dividido em dois serviços distintos: os restaurantes populares, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11 às 13h, com refeições no valor simbólico de R$ 1; e as cozinhas populares, nas quais a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.

Os cardápios são preparados por nutricionistas e variam de acordo com o dia da semana.

Redação AM POST