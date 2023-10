Prato Cheio serve 200 mil refeições gratuitas em municípios afetados pela estiagem no Amazonas

Notícias do Amazonas – Em duas semanas, o programa Prato Cheio serviu 200 mil refeições gratuitas nos restaurantes populares dos municípios em situação de emergência devido à seca que atinge o estado. A isenção do valor de R$ 1 segue um decreto do governador Wilson Lima, divulgado em 28 de setembro, para intensificar as ações do governo no combate aos efeitos da estiagem.

Criado pelo Governo do Amazonas, o Programa Prato é gerido pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e tem o objetivo de combater a insegurança alimentar em todo o estado. Com essa nova medida, 15 restaurantes populares localizados no interior e 17 na capital ficam isentos da cobrança de R$ 1 por refeição.

A secretária titular da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Kely Patrícia, explicou o impacto do decreto nos restaurantes do Programa Prato Cheio no Amazonas.

“Nós temos a perspectiva de alcançar nesses dois meses de isenção do valor de R$ 1 mais de 800 mil pessoas. Temos as unidades que oferecem refeições na modalidade de sopa e já são gratuitas, além das unidades de restaurante, que não estão mais cobrando o valor desde o dia 1º de outubro”, ressaltou a secretária da Seas, Kely Patrícia.

A iniciativa foi comemorada por Luís Alfredo, 40 anos, um dos frequentadores do Prato Cheio na capital amazonense. Ele trabalha como cobrador em uma empresa de ônibus e todos os dias almoça na unidade da 2ª etapa do Viver Melhor, na zona norte da cidade.

“Está ótimo agora. O governador está de parabéns por esse projeto. Agradeço também a dona Amanda e toda a equipe daqui. Vai ser uma boa economia para mim e para outras pessoas, porque muita gente não tinha R$ 1 para pagar”, falou o frequentador do local.

A aposentada Magdália Valois, 60 anos, também frequenta todos os dias a unidade. Além de receber a refeição, ela faz questão de recepcionar os novos beneficiários que vão chegando.

“Economizo muito também nas compras de casa. Por aqui, eu também gosto de ajudar as pessoas. É muito bom chegar em um local e ser bem recebido, bem tratado”, falou a beneficiária.

Além de Manaus, outros 15 municípios adotaram a isenção: Manacapuru, Autazes, Barreirinha, Itacoatiara, Tefé, Parintins, Humaitá, Manicoré, Carauari, Boca do Acre, Novo Airão, Tapauá, Nhamundá, Pauini e Eirunepé.

Redação AM POST