Prazo para credenciamento de empresas da construção civil no programa ‘Amazonas meu Lar’ é estendido

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas lançou, na terça-feira (07/11), edital de chamamento público 004/2023, estendendo até o dia 30 de novembro o prazo para credenciamento das empresas da construção civil interessadas em participar do Programa Amazonas Meu Lar. O edital está publicado no site do programa www.amazonasmeular.am.gov.br

O Amazonas Meu Lar tem a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). O programa é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), órgãos vinculados à Sedurb, além da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

O procedimento de registro das empresas está sendo gerenciado pela Sedurb, em colaboração com a Suhab. Podem ser cadastrados empreendimentos habitacionais prontos ou para construção dentro de um prazo de 24 meses.

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, ressalta que a extensão do prazo para credenciamento tem como objetivo ampliar ainda mais a oferta de moradias para as famílias. Essas moradias de que trata o chamamento público serão destinadas às famílias aptas a receber o subsídio estadual “Entrada do Meu Lar”.

Esta é uma das linhas de atendimento do programa e vai auxiliar no pagamento da entrada de unidade habitacional, no financiamento de imóveis com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em parceria com o programa Minha Casa, Minha Vida. O valor do subsídio estadual é de até R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.640,00. E até R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00. Para as famílias da Faixa 1, o valor do imóvel que poderá ser ofertado para financiamento é de até R$ 198 mil. E para a Faixa 2, de até R$ 240 mil.

A relação dos empreendimentos credenciados será divulgada no portal do programa. As famílias selecionadas na categoria “Subsídio Entrada do Meu Lar” poderão visitar o site para pesquisar e escolher o apartamento, e, posteriormente, entrar em contato com a construtora ou corretor de imóveis para dar continuidade ao processo de financiamento do imóvel pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar tem como meta oferecer 24.044 soluções de moradia, das quais 22.043 são unidades habitacionais, além de regularizar 33 mil imóveis. O programa está estimado em R$ 4,7 bilhões, somando os investimentos do Governo do Estado e recursos do FGTS e do FAR.

O pré-cadastrado das famílias encerrou no dia 11 de outubro, com 162 mil inscrições. Agora, está sendo feito o cruzamento de informações e validação de documentação para a produção do diagnóstico e a seleção dos que passarão à próxima fase, com definição de ranking e seleção, conforme as linhas de atendimento forem sendo disponibilizadas.

