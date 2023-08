Prazo para inscrições do Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS, termina no dia 31 de agosto

As inscrições para o Vestibular 2023, acesso 2024, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) encerram no dia 31 de agosto, às 17h (horário de Manaus). A taxa de inscrição é no valor de R$ 100,00 para o Vestibular e R$ 70,00 para o SIS.

O boleto pode ser pago até o dia 1º de setembro de 2023, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, ou seja, até a data limite de 31 de agosto de 2023, às 17h (horário de Manaus). Para a inscrição, basta acessar o site da UEA (http://www.uea.edu.br) e clicar nos links Vestibular e SIS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido devem emitir e efetuar o pagamento do boleto bancário.

Vagas

No total, são disponibilizadas 5.686 vagas, sendo 3.429 para o Vestibular (1.155 capital e 2.274 interior) e 2.257 vagas para o SIS (770 capital e 1.487 interior). Além disso, a UEA oferta 1.142 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e 344 vagas para indígenas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em comparação ao ano anterior, novas 1.951 vagas foram disponibilizadas para o Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS. Serão 127 cursos ofertados em 32 municípios, sendo 48 cursos destinados à capital e 79 cursos ao interior.

Data das provas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As provas acontecem nos dias 22 de outubro de 2023 para os candidatos do SIS – Acompanhamento I, II e III, e 23 de outubro de 2023 (conhecimentos gerais) e 24 de outubro de 2023 (conhecimentos específicos e redação) para os candidatos do Vestibular. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).

Link do Edital Vestibular UEA:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://www.vunesp.com.br/UEAM2301

Link do Edital SIS UEA:

https://www.vunesp.com.br/UEAM2302

Redação AM POST