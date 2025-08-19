A notícia que atravessa o Brasil!

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo critica visita de Janja a Manaus e diz que pautas do Amazonas são ignoradas

Maria do Carmo questionou se a primeira-dama chegou a andar pela BR-319.

Por Natan AMPOST

19/08/2025 às 17:43

Notícias do Amazonas – A passagem da primeira-dama Janja da Silva por Manaus não passou despercebida pela pré-candidata da direita ao Governo do Amazonas Professora Maria do Carmo (PL), que conta com apoio integral de seu partido, nas figuras do presidente de honra e ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e do presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto.

“Oi, Janja! Tudo bem? Fiz este vídeo especialmente para você. Me conta, maninha, como está sendo a sua visita ao Amazonas? Já deu para conhecer muita coisa, já que, normalmente, você e seu marido não têm muito o costume de olhar para o nosso Estado?”, disparou Maria do Carmo, referindo-se às excessivas e caras viagens internacionais feitas pela esposa do presidente petista Lula da Silva.

“Chegou a andar pela BR-319? Aquela mesma que Lula e a Marina vetaram, atrasando a vida do amazonense. Você andou por lá? Acho que não deu, né? Está difícil mesmo andar pela estrada”, ironizou a pré-candidata em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta terça-feira, 19/8. “Além de fazer vídeos para lacrar, conseguiu ver a realidade dos hospitais do Estado? Visitou alguma das mais de 400 obras paralisadas do governo federal no Amazonas?”, continuou.

Maria do Carmo não poupou críticas aos políticos de esquerda, a quem chamou de “turma que se fantasia de paz e amor, mas que, na verdade, persegue quem pensa diferente e toca o terror”. A Professora, inclusive, fez questão de evidenciar a proximidade de Lula com o presidente da Venezuela. “Janja, você está bem pertinho da Venezuela? Por que não dá um pulo lá? Tenho certeza de que o Maduro vai recebê-la de braços abertos no bunker dele”.

Por fim, a pré-candidata voltou a reforçar o quem tem repetido nos seus últimos posicionamentos: o desejo de mudança da população. “É isso, Janja. Da próxima vez que vier, separe um tempinho para ver o mundo real, que precisa de muita ajuda, e não de muitos likes. Menos fantasia e mais empatia. O povo merece”, finalizou a Professora Maria do Carmo.

