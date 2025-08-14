Pré-Vest UEA promove 3º Aulão Interativo com foco em História, Física, Literatura e Filosofia

Notícias do Amazonas – O Pré-Vest UEA, cursinho pré-vestibular gratuito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), realizará no próximo dia 30 de agosto, das 9h às 12h30, o 3º Aulão Interativo de 2025. A iniciativa é voltada a candidatos que participarão tanto do Vestibular UEA quanto do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), oferecendo conteúdos preparatórios de forma totalmente on-line e gratuita.

As aulas serão transmitidas ao vivo pelo aplicativo do Pré-Vest UEA, pelo Instagram do projeto, pelo canal da UEA no YouTube e pela TV Encontro das Águas, garantindo acesso a estudantes de todo o Amazonas. Nos 30 minutos finais, os professores responderão dúvidas enviadas pelos participantes.

Nesta edição, as disciplinas contempladas serão História, Física, Literatura e Filosofia. A condução ficará por conta das duplas Elias Silva e Rafael Oliveira (História), Betão Passos e Flávio Soares (Física), Jonas Brasil (Literatura) e Max Rodrigues (Filosofia).

Acesso democrático ao ensino superior

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, destacou a relevância do projeto para a democratização do acesso ao ensino superior.

“O Pré-Vest UEA alcança jovens em todas as regiões do Amazonas, mesmo nas mais distantes. Com as transmissões, conseguimos levar conteúdo de qualidade e motivar estudantes a sonharem e se prepararem para ingressar na universidade”, afirmou.

Já o coordenador geral do Pré-Vest, professor Cláudio Barros Vitor, ressaltou o caráter participativo do aulão.

“Não é apenas uma revisão de conteúdo; é um momento em que o estudante participa, envia perguntas, tira dúvidas e se sente parte de uma grande rede de aprendizado. Essa troca é fundamental para o desempenho nas provas do Vestibular e do SIS”, disse.

Provas e calendário

O 3º Aulão Interativo integra a preparação para as provas do SIS UEA 2025, que ocorrerão no dia 26 de outubro (Acompanhamento I, II e III). Já o Vestibular UEA 2025 será aplicado em dois dias: 27 de outubro (Conhecimentos Gerais) e 28 de outubro (Conhecimentos Específicos e Redação). O resultado final está previsto para 5 de dezembro de 2025.