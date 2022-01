Preço de testes rápidos de Covid saltaram de R$ 80 para R$ 300 no AM, denuncia deputado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Atendendo ao pedido do deputado Fausto Jr. (MDB), o Serviço de Proteção ao Consumidor do Amazonas (Procon-AM) começou a fiscalizar a venda de testes rápidos de Covid em drogarias e laboratórios na capital e interior do Estado.

Continua depois da Publicidade

O deputado pediu aumento na fiscalização após receber denúncias que algumas drogarias e laboratórios estavam cobrando preços abusivos pelos testes.

“Recebi denúncias que algumas drogarias estavam cobrando até 300% mais caro pelos testes rápidos”, denuncia Fausto. “Em outubro do ano passado, o teste numa drogaria custava R$ 80. Hoje, a mesma drogaria está cobrando R$ 300”, comparou.

O Procon-AM começou a fiscalização nesta semana e constatou a cobrança abusiva. As drogarias e laboratórios foram intimados a dar explicações sobre o aumento no preço dos produtos.

Continua depois da Publicidade

Caso o aumento não seja justificado, os estabelecimentos serão multados de acordo com as normas do Código Brasileiro do Consumidor.

“Tirar proveito dos consumidores num momento de crise é desumano”, destacou Fausto.