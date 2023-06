Prédio da prefeitura de Anamã tem energia elétrica cortada por falta de pagamento de faturas

A energia elétrica do prédio da Prefeitura de Anamã, distante 161 km de Manaus, foi cortada nesta segunda-feira (26), devido dívida acumulada, no período de 2017 a 2023, de mais de R$ 6,2 milhões. A energia foi religada após decisão judicial.

De acordo com a Amazonas Energia após ser informada sobre ação de corte no fornecimento, a prefeitura realizou o pagamento, no dia 26 de junho, por volta das 16h, de faturas referentes apenas aos últimos três meses de 2023 (março, abril e maio).

“A Amazonas Energia, ao longo desses anos, manteve contato com o órgão municipal a fim de regularizar a situação, fornecendo, inclusive, opções de desconto de multas, juros e parcelamento do valor da dívida. Após o pagamento de menos de 5% da dívida total do município, a Prefeitura entrou com uma ação na Justiça, alegando estar regular, sem comprovar nos autos a liquidação integral dos débitos. Mesmo assim, obteve liminar para religação, concedida pela juíza Larissa Padilha Roriz Penna”, disse a concessionária em nota.

Redação AM POST*