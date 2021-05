Prefeita de Coari contrata buffet por R$ 626 mil e vira alvo de investigação do TCE-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apura possíveis irregularidades na contratação de serviço de buffet no valor de R$ 626 mil feito pela prefeita de Coari, Dulce Menezes (MDB), que é tia do ex-prefeito afastado Adail Filho (Progressista). A informação consta na edição de quinta-feira (20) do Diário Oficial do órgão de controle.

De acordo com a denúncia feita pelo advogado Raione Cabral Queiroz, há fortes indícios de emissão de notas frias por parte da empresa T. C. T. de Lima Eirelli, referente ao pagamento do serviço e da não entrega do produto. O reclamante cita que a empresa conseguiu emplacar contratos a partir de Atas de Registros de Preços nos valores de R$ 244 mil; R$ 72 mil e R$ 310 mil, totalizando o montante de R$ 626 mil.

Segundo informações do site da Receita Federal, a empresa fica em Coari e tem capital social de R$ 500 mil. A proprietária é identificada como Tayra Cristina Torres de Lima.

“Registra-se que em conversa informal com ex-vereadores, a exemplo de Samuel Castro e Adevan Cordovil, bem como o servidor da Câmara Marnilson Ferreira de Oliveira, estes relataram nunca ter visto cerimônia ou outro evento com o serviço de buffet, objeto da licitação supramencionada. Desse modo, com base nos relatos acima mencionados, acredita-se que tal prática também deve ocorrer no âmbito da Prefeitura de Coari, haja vista tratar-se da mesma empresa”, diz o reclamante .

O advogado pede liminarmente a imediata suspensão do contrato, bem como suspenda os atos de liquidação e pagamento, caso o procedimento.

