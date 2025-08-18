A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Prefeita de Eirunepé é alvo de alerta fiscal do TCE-AM por descumprir Lei de Responsabilidade

Entre as informações não prestadas estão dados essenciais sobre a meta bimestral de arrecadação.

Por Jonas Souza

18/08/2025 às 20:27 - Atualizado em 18/08/2025 às 20:39

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) emitiu o Alerta Fiscal nº 139/2025-DICREA à prefeita  de Eirunepé, cobrando a regularização da ausência de envio e publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao 2º bimestre de 2025.

PUBLICIDADE

Leia mais: Omar Aziz e Sidney Leite vão assumir destaque na CPMI do INSS sem terem assinado pedido de investigação

De acordo com o órgão de controle externo, o município descumpriu os prazos legais previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determinam a publicação do documento até 30 dias após o fim de cada bimestre, e também deixou de encaminhar os dados ao Tribunal no prazo de 45 dias, como estabelece a Resolução TCE/AM nº 24/2013.

PUBLICIDADE

Entre as informações não prestadas estão dados essenciais sobre a meta bimestral de arrecadação, gastos obrigatórios em educação (25%), magistério (70%), saúde (15%), além do demonstrativo da relação entre despesas correntes e receitas correntes. No relatório consta a indicação S/D (Sem Dados), confirmando a omissão.

Consequências e penalidades

Segundo o TCE-AM, a ausência de envio e publicação do RREO pode gerar multas que chegam a R$ 68,2 mil, previstas na Lei Orgânica do Tribunal (Lei nº 2.423/96), além de penalidades adicionais que variam de R$ 2,1 mil a R$ 43,8 mil, de acordo com a gravidade da irregularidade.

O Tribunal reforça que a medida visa garantir a transparência das contas públicas e permitir o acompanhamento da execução orçamentária pela sociedade. O prefeito foi alertado a regularizar imediatamente a situação, sob risco de responsabilização administrativa e financeira.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Polícia prende suspeito de atirar em cantor amazonense e criança de 4 anos em Manaus

O policial militar suspeito dos disparos também responde a processo administrativo disciplinar na corporação.

há 24 minutos

Manaus

Jogo de ”gaymada” termina em briga generalizada em Manaus; veja vídeo

De acordo com testemunhas, o desentendimento começou entre dois participantes.

há 36 minutos

Brasil

Embaixada dos EUA no Brasil chama Moraes de “tóxico”

Departamento de Estado e Embaixada fazem nova postagem sobre ministro.

há 37 minutos

Amazonas

Presidente do TCE-AM destaca importância estratégica de trazer o SINAOP ao Norte: “valorização da nossa realidade”

O 21º Simpósio Nacional reúne especialistas no TCE-AM.

há 48 minutos

Brasil

Hytalo Santos pagava de até R$ 3 mil para os pais dos menores que moravam com ele

Investigação aponta pagamento a pais para participação de adolescentes em vídeos de redes sociais.

há 1 hora